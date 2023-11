Stereo Soundbar od Redmi: hraje jak má [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Pořídili jste si hezkou televizi? Možná se vám stalo to, co mně: obraz je úžasný, ale zvuk pokulhává. A upřímně: zážitek z filmu je pak jen poloviční. Co tedy s tím, když nákup televize vyčerpal celý plánovaný rozpočet?

Máme řešení: výborně hrající soundbar Redmi BT TV Stereo Soundbar MDZ-34-DA za cenu, která nemá konkurenci. Čtěte dále!

Na zeď i na stolek

Tak ho tu máme: soundbar dorazil v elegantním černém provedení. To je u kvalitní audiotechniky už taková klasika, a i Redmi tedy zůstává věren této tradici. Fajn záležitostí je variabilita umístění: nejen že se dá umístit na televizní stolek, ale je připraven i na snadnou montáž přímo na zeď. Stačí najít vhodné místo.

A teď parametry

Soundbar má délku 78 cm, výška i šířka jsou prakticky identické – 6,4 cm, a je poměrně lehký. K televizi či jinému zdroji audio signálu jej připojíte buď pomocí přiloženého kabelu, nebo jednoduše bezdrátově pomocí protokolu Bluetooth 5.0. Reproduktory samotné mají rozsah od 80 Hz až do 20 kHz.

Cena velmi příznivá

Takže: soundbar vypadá i hraje velmi dobře, a co ta slíbená cena? Pokud stihnete využít aktuálně běžící kampaň, můžete využít slevy 78 % z původní plné ceny. To znamená, že výborný soundbar Redmi MDZ-34-DA může být váš jen za 976 Kč, a to včetně dopravy. Počet kusů je omezený, takže jestli si chcete zpříjemnit a zkvalitnit čas u dobrých filmů, objednávejte přímo ZDE.



