Lenovo uvádí levná TWS sluchátka ThinkPlus X16

O jedny nové cenově dostupná sluchátka se postarala společnost Lenovo, která do oficiálního prodeje uvolňuje model nesoucí název ThinkPlus X16. Přestože cenovka je opravdu na velmi nízké úrovni, tak čínský výrobce se dovnitř snažil přinést co nejvíce funkcí. Případné zájemce by mohla oslovit zvýšená odolnost, slušná výdrž nebo v neposlední řadě také nízká hmotnost.

Novinka pro masy

Každé sluchátko váží pouze 4,5 gramu a ukrývá v sobě 14,2mm měnič, jeden mikrofon, 30mAh článek baterie. Zmiňovanou odolnost dokládají certifikací IPX4, takže například nároky sportovců víceméně naplní. K samotnému ovládání telefonních hovorů či hudebního přehrávače slouží dotykové plošky umístěné na obou stopkách.

O stabilní připojení se stará funkce Bluetooth nasazená ve verzi 5.2. Mezi ostatními vlastnostmi naleznete třeba režim nízké latence, rychlé párování a základní potlačení okolního hluku. Dodávané nabíjecí pouzdro obsahuje 300mAh článek baterie, čtyři LED diody zobrazující aktuální stav baterie nebo USB-C port. Při postupném dobíjení sluchátek se výdrž dostává na celkovou hodnotu 20 hodin.

Vybraní obchodníci v zahraničí postupně sluchátka zařazují do prodeje s atraktivní cenou okolo 15 euro (tj. cca 368 Kč), a to ve dvou barevných provedení (bílé, černé).

