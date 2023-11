Zdroj: Dotekomanie.cz

Google přidává novinky do aplikace Zprávy a slaví 1 miliardu RCS uživatelů

Google se hodně soustředil na technologii RCS, kterou integroval do své aplikace Zprávy. Ostatně také tlačil dlouhou dobu na Apple, aby tuto náhradu SMS a MMS podpořil. To se nakonec stane, ale v příštím roce. Nyní ale přidává další novinky.

Googlu se to podařilo, Apple zavede podporu pro RCS

Hodně o vylepšení vzhledu

Google si vyhrál s animacemi a možnostmi, jak více přizpůsobit samotný vzhled aplikace, ale ta podstatnější novinka se týká přidání profilů. Do této chvíle aplikace registrovala uživatele jen pod telefonním číslem, ale nově si můžete vytvořit profil, takže nastavit profilový obrázek a jméno. Pokud tak učiníte, tak když někomu napíšete, zobrazí se mu přesně to, co vy sami chcete, byť vás nebude mít uloženého v kontaktech. Tato funkce ale není povinná.

Google také zmiňuje integraci animovaných emoji a také samotné reakce mohou spustit dodatečné animace navíc. I díky tomu si všimnete více, že někdo reagoval na samotnou zprávu. Aplikace také nabízí možnost přizpůsobení barvy samotné konverzace, což je v podstatě funkce vypůjčená z jiných komunikačních služeb.

Aby toho nebylo málo, tak aplikace dokáže reagovat na některé výrazy. Například při zaslání Love You spustí animaci přes celou aplikaci. Tato funkce asi bude po nějakou dobu dostupná jen pro anglicky hovořící uživatele. Dále jsme se dočkali úpravy v oblasti hlasových zpráv. Zde jen můžete samotný vzkaz vylepšit o nějakou náladu skrze úpravu vzhledu. Samotná zpráva jen bude doplněna o barvy a emoji.

Poslední novinka se týká reakcí. Nově si totiž můžete vytvořit svou vlastní reakci z fotografie. První dojde k vyříznutí například domácího mazlíčka ze snímku za pomocí AI, následně se vytvoří reakce.

