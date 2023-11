Co dělat, když iPhone nejde zapnout [komerční článek]

Zdroj: MagFone

Firma Apple dělá maximum pro to, aby u iPhonů fungovalo vše přesně tak, jak má. Přesto ale občas dojde k situacím, kdy tomu tak není. Jedním z nejnepříjemnějších problémů je, když iPhone nejde zapnout. Nestává se to sice často, ale pokud jste se někdy dostali do situace, kdy vidíte pouze černou obrazovku, potvrdíte, že je to velice nepříjemné. Co tedy dělat, když iPhone nejde zapnout? Naštěstí existují způsoby, jak si s tím poradit. Pokud tedy chcete vědět, jak v takovém případě postupovat, čtěte dále.

iPhone nejde zapnout? Častokrát se jedná o softwarový problém. Ovšem může se jednat i o hardwarovou záležitost, například selhání baterie. Jakmile zjistíme, v čem je problém, můžeme použít následující 4 metody, jak iPhone znovu zapnout.

Metoda 1: Vynucený restart iPhone

Je důležité se ujistit, že je iPhone dostatečně nabitý. Dejte tedy telefon alespoň na několik minut na nabíječku, a poté můžete vyzkoušet vynucený restart iPhonu pro vyřešení problému. Po opětovném spuštění dojde k restartu všech aplikací, což může vyřešit problém způsobený závažnými bugy v aplikacích, či případným malwarem přítomným v iPhonu. Tato metoda také není destruktivní, a nepřijdete o žádná data. Proto by to měla být vaše volba číslo 1.

Metoda 2: Použijte MagFone iOS System Recovery

Druhým způsobem, jak vyřešit problém, kdy iPhone nejde zapnout, je použití nástroje MagFone iOS System Recovery. Tento program je navržen tak, aby dokázal vyřešit na 150 různých potenciálních problémů systému iOS, a to včetně situací, kdy se iPhone vypnul a nejde zapnout, zamrznul s bílou obrazovkou, zobrazuje čáry na displeji atp. Jedná se o univerzální a funkční nástroj, který si poradí s celou škálou potíží iPhonů, iPadů či iPodu Touch. MagFone iOS System Recovery má velmi jednoduché uživatelské rozhraní, díky čemuž se používá velmi snadno.

Hlavní funkcionality nástroje MagFone iOS System Recovery:

Standardní a Pokročilý režim: díky nim dokáže vyřešit až 150 různých problémů systému iOS, aniž by při tom došlo ke ztrátě dat

Možnost uvést iPhone do továrního nastavení bez znalosti hesla

Režim zotavení pouze jedním kliknutím

Možnost downgradu na starší verzi iOS bez nutnosti jailbreaku

Podpora všech modelů iPhone, a také všech verzí iOS – a to včetně té nejnovější

Jednotlivé kroky k vyřešení problémuj s iPhonem, který nelze zapnout, za pomoci nástroje MagFone iOS System Recovery:

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte program MagFone iOS System Recovery na váš počítač s Windows nebo macOS. Po spuštění programu zvolte možnost iOS System Repair.

Krok 2: Uveďte iPhone do režimu DFU nebo Zotavení, a připojte jej kabelem k počítači. V programu klikněte na tlačítko Start a vyberte režim Standard Mode.

Krok 3: Program MagFone automaticky detekuje váš model iPhonu a nabídne ke stažení odpovídající balíček firmware pro vyřešení problému s iPhonem, který nelze zapnout.

Krok 4: Klikněte na tlačítko Start Standard Repair, a program MagFone začne s opravou. Následně se zobrazí okno s informací, že oprava problému byla dokončena. Můžete se ihned přesvědčit, že iPhone funguje jako obvykle.

Upozornění: pokud MagFone iOS System Recovery nedokáže problém vyřešit prostřednictvím Standardního režimu, použijte Pokročilý režim. Ten ovšem způsobí ztrátu dat, ujistěte se tedy, že iPhone byl před spuštěním Pokročilého režimu zálohován.

Metoda 3: Použijte iTunes k obnově iPhonu

Co dělat, když nejde zapnout iPhone? Oficiálním nástrojem je program iTunes, který obnoví iPhone do továrního nastavení a vymaže všechna data z přístroje. Proto je třeba použití pečlivě zvážit.

Krok 1: Spusťte na počítači nejnovější verzi iTunes a připojte iPhone k počítači pomocí USB kabelu.

Krok 2: iTunes automaticky detekují váš iPhone. Pokud se iPhone nezapne, iTunes zobrazí okno s informací o problému s iPhonem. Kliknutím na tlačítko Restore dojde k uvedení telefonu do továrního nastavení. Pokud máte v iTunes zálohu iPhonu, program vám umožní obnovit vaše data ze zálohy.

Krok 3: Pokud iTunes nedokáží váš iPhone automaticky rozpoznat, je třeba uvést telefon do režimu Obnovení, poté mohou iTunes iPhone opět rozpoznat. Po dokončení opravy problému bude iPhone fungovat normálním způsobem.

Metoda 4: Navštivte servis

Situace, kdy iPhone nejde zapnout, je velmi často způsobena hardwarovou závadou. Pokud je váš iPhone stále ještě v záruce, využijte služeb oficiálního prodejního a servisního místa Apple ve vašem okolí, případně navštivte iPhone servis.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama