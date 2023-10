Oppo A79 5G uniká v celé své kráse

Zdroj: Oppo

Společnost Oppo si před širokou veřejností nedokázala uhlídat klíčové specifikace a konečnou podobu telefonu nesoucí název A79 5G, který si bude hledat své místo v segmentu střední třídy. Zařízení v databázích certifikačních úřadů bylo už dříve identifikováno pod kódovým označením CPH2557. K oficiálnímu představení by mohlo dojít v nejbližších týdnech.

Minimum inovací

Do čela se postaví 6,72palcový LCD displej dosahující na Full HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Přestože ještě neznáme přesnou podobu přední strany, tak 8megapixelovou selfie kamerku usadí do proděraveného otvoru. Konstrukci o tloušťce 7,9 mm by měl vyplnit osmijádrový čip Dimensity 6020 od MediaTeku, u kterého najdete podporu sítí 5. generace.

Následovat má 8GB operační paměť RAM či interní úložiště s kapacitou 128 GB. Případný nedostatek místa půjde vyřešit paměťovou microSD kartou (max. 1 TB). Celkovou výdrž bude udávat 5 000mAh článek baterie, kde příjemně překvapí technologie rychlého 33W nabíjení. Zadní stranu obsadí celkem dva objektivy fotoaparátu složené z hlavního 50MPx snímače a 2MPx hloubkového senzoru.

Softwarovou stránku zastoupí operační systém Android 13 překrytý rozhraním ColorOS 13.1. Do obchodu zamíří dvě barevná provedení (černé, zelené) za zatím neupřesněnou cenovku.

