Infinix Zero 30 4G je lehce ochuzený původní model

Inifinix patří mezi ty mladší společnosti na trhu. Většinou se každý měsíc objeví nějaká novinka, ale v poslední době se nic nedělo. To se trochu mění a dnes jsme se dočkali mobilu Infinix Zero 30 4G.

Infinix Zero 30 4G

Tento kousek vychází z dříve uvedeného smartphonu Infinix Zero 30 5G. Je asi celkem jasné, že došlo na několik úprav směrem dolů, co se týče výbavy, ale něco bylo i vylepšeno. Můžeme ale začít tím, co spíše zůstalo nezměněno. Například se stále nabízí rychlý AMOLED displej se zakřiveným do stran. Přední strana se stále chlubí 50MPx snímačem a na zádech dominuje 108 MPx s OIS (optická stabilizace obrazu).

I baterie si zachovala svou původní kapacitu, tedy 5000 mAh. Samozřejmě ale došlo na výměnu procesoru. Konkrétně se použil Helio G99 s podporou LTE, tedy 4G. Došlo ke snížení rychlosti nabíjení na 45 W a došlo na úpravy dodatečných foťáků. Co se ale vylepšilo, tak je odolnost. Původní model měl certifikaci IP53, dnešní novinka má IP54.

Novinka má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 270 Kč. Dá se tedy očekávat, že by se za podobnou cenu mohl mobil objevit v dohledné době na evropském trhu.

Specifikace

displej: 6,78 palců, 2400 x 1080 pixelů, až 950 nitů, AMOLED, 144 Hz

procesor: Helio G99

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 13 + XOS 13

Dual SIM

foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 2 MPx 2 MPx přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

LTE, WiFi 6, GPS, Bluetooth, NFC

rozměry: 164,5 x 75 x 7,9 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

