Apple údajně na příští rok chystá velké změny u sluchátek AirPods

Mark Gurman z agentury Bloomberg je poměrně spolehlivým informátorem, pokud se jedná o predikce kroků, které Apple plánuje se svými produkty. Podle jeho poslední zprávy Apple na příští rok údajně plánuje větší změny u svých sluchátek AirPods.

Podle informací se AirPods třetí generace neprodávají příliš dobře. Zákazníci často sahají po sluchátkách starších generací, která se stále prodávakí, nabízí poměrně dobré parametry a jsou cenově mnohem dostupnější. Aby se tomuto jevu Apple vyhnul u příští generace, plánuje pro rok 2024 několik změn. Nově by měly dorazit dva modely AirPods a obě budou základními modely nad kterými pak bude špičkový model AirPods Pro. Cenově by měly být oba dva modely v podobné hladině, jako stávající třetí generace.

Vyšší modelová řada by měla dostat pár funkcí z řady Pro, jako je potlačení okolního hluku, nebo reproduktory integrované v nabíjecím pouzdře.Podle Gurmana by sluchátka neměla obsahovat výměnné silikonové nástavce, jaké mají AirPods Pro. Designově by sluchátka měla vycházet ze stávajícího tvaru a velikosti. Jistých změn by měly doznat příští rok také sluchátka AirPods Max, která by měly obdržet USB-C port a nové barevné varianty, další změny se u těchto sluchátek zřejmě konat nebudou.

