Apple Event: za 30 minut největší skok v GPU, v hlavní roli iPhone 15 Pro Max

Apple si ke konci října připravil další online prezentaci pro představení nových produktů. Apple Event nesl název Scary Fast, tedy Děsivě Rychlý. Nadneseně se dá říci, že nejděsivější bylo, jak málo novinek společnost představila. A to nejdůležitější, nejzásadnější se doslova řeklo pár vteřin před koncem události. Pojďme si tedy vše shrnout.

Apple si oblíbil předtočená videa a tak nebylo vůbec šokující, že i říjnová událost poskytla překrásné záběry, dokonalé řečnické projevy a žádné latence v přenosu. Co se nepovedlo, tak byl pokus o vtip směrem ke konkurenci, který byl…cítil jsem se trapně. Netradiční byl také čas spuštění události, tlačítko „Play“ stiskla pověřená osoba z pondělí na úterý (v 1:00 našeho času). Online přenos si tak pustili opravdový hardcore fanoušci. Apple Event trval jen 30 minut.

Jelikož už původní pozvánka na tuto událost vyobrazovala logo Finderu, všichni jsme očekávali příchod nových procesorů M3. A toto očekávání stvrdil Tim Cook ihned v úvodu prezentace. Zákazníci se mohou těšit na nové tři verze čipu M3 – M3, M3 Pro a M3 Max. Očekávali jste i příchod verze Ultra? Pravděpodobně si budete muset počkat na jaro společně s Mac Studio / Mac Pro. Dočkali jsme se jen nové řady MacBooků Pro a aktualizovaného iMacu.

Apple Event – co se vešlo do 30 minut

Apple si sám nastavil limit 30 minut. Drtivou většinu času věnoval novým procesorům. Tedy, dalšímu svému velkému milníku. Totiž vůbec poprvé použil ve svých počítačích 3nanometrové čipy. Díky tomu dokázal do stejně malého prostoru (jako M2) umístit více tranzistorů. Jinými slovy, čip poskytuje více výkonu a je šetrnější ke spotřebě baterie.

Ano, Apple 3nanometrovou výrobní technologii použil u iPhone 15 Pro a 15 Pro Max. Ale na rozdíl od iPhonu, kde Apple, troufám si tvrdit, zanedbal chlazení, čímž není možné využít maximální potenciál čipu, jsou M3 procesory určeny hlavně pro počítače. A Macy mají aktivní chlazení, což právě umožňuje poskytovat vyšší výkon.

Velká pozornost byla věnována nové architektuře grafického procesoru. V této oblasti sám Apple zmínil, že se jedná o dosud největší posun. V případě M3 Max může mít až 40 jader.

V porovnání s čipy M1 nebo M2 je to zhruba 1,8 až 2,5násobný nárůst výkonu. K tomu jsou k dispozici nové technologie, jako dynamická alokace paměti (v reálném čase dokáže rozdělovat lokální paměť hardwaru) a hlavně podpora Ray Tracing. CPU pak nabídne oproti M1 o 30 % více výkonu, jádra jsou rychlejší dokonce o 50 %. V oblasti Neural Engine je nárůst o 60 %.

Ray Tracing a iPhone 15 Pro Max

Ačkoliv je Ray Tracing relativně stará věc, směr Applu je jasný – vkročit do světa počítačových her. Herní průmysl je pro Apple čím dál důležitější a už to nastínil na posledním eventu, při kterém představil nové iPhony 15. Třeba se brzy dočkáme plnohodnotných konzolových her přímo od Applu. Zde se pak vybízí otázka, z jakého důvodu stále nemá Apple TV nejnovější M3 procesor? Apple TV je naprosto perfektní platforma pro herní průmysl – poskytuje App Store, umí komunikovat s externími herními ovladači.

Apple Silicon čipy jsou typu SoC (systém na čipu). M3 mají novou generaci procesoru, které jsou nejen výkonnější, ale podporují až 128 GB unifikované paměti, tzn. sdílené paměti pro GPU a CPU. Apple neustále porovnával M3 s M1, nikoliv s M2. Tlačil na to takový důraz, že je jasné, na koho se snaží s novými procesory cílit – na M1 uživatele. Uživatelé M2 zase tolik důvodů k přechodu nemají.

A to by bylo k novinkám téměř vše. Máme tu také aktualizovaný iMac a nové MacBooky Pro, které mají o chlup jasnější displej a také novou barvu – Space Black. Je to barva mezi černou a hodně šedou. Okamžitě jsem si vzpomněl na inkoustovou variantu, která doslova přichytává otisky prstů. Údajně by ale Space Black měl mít povrch, který bude vůči otiskům prstů imunní – jak moc se dozvíme během testování.

To nejdůležitější, jak jsme zmínili v úvodu, se stalo ke konci celé události. Drobnými písmeny Apple prohlásil, že celé video bylo natočeno na iPhone 15 Pro Max.

MacBook Pro s M3

Zákazníci si mohou nové MacBooky Pro objednat již dnes, v pondělí 30. října, a to na webu Applu a v aplikaci Apple Store ve 27 zemích a regionech, včetně USA. K dostání pak budou od úterý 7. listopadu, kdy je bude možné zakoupit také v zahraničních Apple Storech a u autorizovaných prodejců Apple.

Pořizovací cena 14palcového MacBooku Pro s čipem M3 začíná na 49990 Kč a školní cena na 46990 Kč. Pořizovací cena 14palcového MacBooku Pro s čipem M3 Pro začíná na 59990 Kč a školní cena na 54990 Kč. Pořizovací cena 16palcových modelů začíná na 74990 Kč a školní cena na 68990 Kč.

24″ iMac s M3

Uživatelé si mohou nové 24palcové iMacy s čipem M3 objednat již dnes, v pondělí 30. října, a to na webu Applu a v aplikaci Apple Store ve 27 zemích a regionech, včetně USA. K dostání pak budou od úterý 7. listopadu, kdy je bude možné také zakoupit v zahraničních Apple Storech a u autorizovaných prodejců Apple.

Pořizovací cena iMacu s 8jádrovým GPU začíná na 39990 Kč a školní cena na 37990 Kč. K dostání je v zelené, růžové, modré a stříbrné barvě. Nabízí 8jádrové CPU, 8 GB jednotné paměti, SSD s kapacitou 256 GB, dva Thunderbolt porty, Magic Keyboard a Magic Mouse.

Pořizovací cena iMacu s 10jádrovým GPU začíná na 45990 Kč a školní cena na 42990 Kč. K dostání je v zelené, žluté, oranžové, růžové, fialové, modré a stříbrné barvě. Nabízí 8jádrové CPU, 8 GB jednotné paměti, SSD s kapacitou 256 GB, dva Thunderbolt porty, dva další USB 3 porty, Magic Keyboard s Touch ID, Magic Mouse a gigabitový ethernet.

