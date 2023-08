WhatsApp zavádí možnost sdílení anket v rámci skupin s komunitními oznámeními

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp jede na vlně jedné novinky za druhou, což je samozřejmě velmi kladně vnímáno ze strany uživatelů. Komunikační platforma se tak může těšit mnoha užitečným funkcím, které činí její používání mnohem intuitivnější a zábavnou.

WhatsApp testuje ankety pro komunitní skupiny

Web WABetaInfo, který se podrobně soustředí na novinky, které se objevují v beta verzích zaznamenal jednu novou funkci v beta verzi aplikace pro Android s číslem sestavení 2.23.17.22. Někteří beta testeři nyní mohou využívat poměrně hodně žádaný nástroj pro sdílení anket v ve skupinách informací a oznámení. Jak je patrné z obrazovky níže, WhatsApp zavádí pro skupiny informací a oznámení možnost vytvářet ankety, která se objevuje v menu s dalšími položkami.

Podle informací, které sdílí web WABetaInfo by měly být ankety ve skupinách informací a oznámení dostupné jen pokud nemají více než 1 024 členů. Tento nástroj je určen pro správce komunitních skupin jako další nástroj pro interakci s členy skupiny. Skrze ankety mohou správci klást otázky a provádět různé průzkumy. Funkce ankety je v plném souladu s ochranou soukromí na WhatsApp platformě a proto u účastníků, kteří budou hlasovat v anketách nebudou viditelná jejich telefonní čísla.

Nová funkce anket v komunitních skupinách je dostupná zatím pouze pro omezený počet testerů, kteří jsou zapojeni do beta program skrze Google Play. Postupně by se měla rozšiřovat na větší počet testerů ještě před tím, než bude funkce vypuštěná do ostré verze pro všechny uživatele.

