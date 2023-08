WhatsApp testuje přihlášení do aplikace pomocí e-mailu

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp je bezesporu jednou z nejpopulárnějších služeb pro online komunikaci, která má již svou historii a tradici. Jejím vlastníkem je společnost Meta, která má ve svém portfoliu i další platformy, mezi které patří Facebook, nebo Instagram. WhatsApp prochází mnoha úpravami a změnami, které jí mají činit ještě lepší, bezpečenější a použitelnější.

WhatsApp pracuje na nové funkci

Jednou z aktuálních novinek, která je testována, je způsob přihlášení do aplikace. V současné době, je jediným způsobem, jak se lze do aplikace přihlásit, vaše telefonní číslo, na které je odesílán ověřovací kód. Pakliže máte zapnutou druhou vrstvu ochrany, musíte po ověření čísla ještě zadat heslo. WhatsApp ale nyní testuje nový způsob přihlašování do aplikace a to skrze e-mail. Novinku zjistil známý web WABetaInfo.

E-mailová adresa by tedy mohla v budoucnu sloužit nejen k ověření/přihlášení do WhatsApp účtu, ale také pro obnovení ztraceného přístupu do služby. Tato funkce je zatím ve fázi vývoje a je zde ještě jedna věc, kterou je potřeba zmínit. Podle dostupných informací by způsob ověření přes email mohl být volitelný, to znamená, že pokud nebudete chtít svou e-mailovou adresu dávat k dispozici, i nadále by mělo být k dispozici ověření přes telefonní číslo.

Zdroje: phandroid.com, wabetainfo.com

