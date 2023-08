V Googlu bude možné jednodušeji vymazat osobní výsledky vyhledávání

Zdroj: GSMArena (se souhlasem)

Mnoho společností se předhání ve správě osobních informací, případně možností jejich neshromažďováním. V případě Googlu jde ale o hlavní obchodní artikl, ale na druhou stranu se snaží postupně přidávat nejrůznější funkce. Tentokrát jsme se dočkali oznámení zajímavé novinky.

Nejen vymazání informací o vás

Současná legislativa umožňuje, aby si každý uživatel mohl určit, co může zůstat, respektive co chcete smazat. Proces vyžaduje trochu úsilí a není zrovna dostupný na pár kliknutí. V minulém roce sice došlo na představení funkce Výsledky o vás, ale zatím není široce dostupná. Zjevně se jednalo jen o začátek, jelikož Google nyní doplňuje možnost přímo tyto výsledky vymazat skrze aplikaci Google na vašem mobilu. Ta se bude nacházet v nabídce, do které se dostanete po kliknutí na profilový obrázek.

Zde Google umožní jednoduše vymazat informace jako adresa, telefonní číslo nebo e-mail. I v tomto případě bude novinka omezena na USA a angličtinu.

Google se také zaměřil na bezpečnější vyhledávání. Nově zavede pro všechny po celém světě funkci, která omezí dostupnost explicitního obsahu. Například fotografie s porno tématikou budou rozmazané. Běžný uživatel si bude moci kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat tuto funkci, ale v rámci rodičovské kontroly bude moci opatrovník aktivovat u podřízených účtů tuto funkci. Ty ji nebudou moci deaktivovat. To se týká i správců. Navíc celé nastavení všech funkcí v rámci rodičovské kontroly bude jednoduše dostupné při vyhledávání. Bude stačit zadat „google rodičovská kontrola“ nebo „google family link“.

