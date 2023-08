TikTok zavádí nepersonalizovaný stream, snaží se vyhnout právním problémům

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální platformu TikTok asi není potřeba příliš detailně představovat, trend krátkých videí hýbe internetem. TikTok je ale také poměrně kontroverzní platformou, která si příliš neláme hlavu s ochranou soukromí uživatelů, kteří ji navštěvují. Pod drobnohledem je po celém světě a Evropu samozřejmě nevyjímaje.

TikTok zavádí další funkci pro lepší ochranu soukromí

TikTok používá algoritmus, pomocí kterého uživatelům personalizovaně nabízí videa podle toho, co sledují. Pokud sledujete videa o divoké přírodě, TikTok vám začne nabízet obsahově podobná videa ve streamu. Ta se tak budou objevovat častěji, něž videa s jiným obsahem. To ale koneckonců není nic neobvyklého. Instagram, anebo Facebook to u svých krátkých videí děla také.

Evropská unie není úplně v pohodě s tím, že TikTok tímto způsobem shromažďuje o uživatelích citlivá data a proto společnost vyzvala k tomu, aby provedla jisté změny. TikTok na základě toho oznamuje novinku ve své aplikaci, která umožní uživatelům volitelně využívat nepersonalizovaný stream videí. Namísto videí nabízená dle vkusu uživatele bude tento stream nabízet videa oblíbená v oblastí ve které se uživatel nachází. Je dobré ale zmínit, že se bude jednat o volitelnou funkci. Uživatelé si tak budou moci sami zvolit, jakým způsobem se jim budou videa nabízet.

Vedle této změny TikTok také ruší nabízení personalizované reklamy mladistvým ve věku 13 – 17 let. Reklama je na TikToku dnes na základě obsahu nabízena všem bez věkového omezení. TikTok bohužel dokáže nabízet reklamu i na základě chování mimo sociální síť. Tento krok je tedy rozhodně dobrým směrem.

