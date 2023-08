Chystá se druhá generace Samsung Smart Tag [aktualizováno]

Zdroj: Samsung

Aktualizováno 25. 8.

Objevují se další informace o druhé generaci Samsung Smart Tag. V tomto případě bude výrobce nabízet jen jednu verzi ve dvou barevných provedení. Novinka nabídne konektivitu přes Bluetooth 5.3 a bude zde také technologie UWB pro přesnější sledování. Zatím to ale nevypadá, že by Samsung Smart Tag 2 podporoval Find My Device od Googlu. Samsung zřejmě zatím zůstane u svého řešení SmartThings Find.

Původní článek 31. 7.

Trh s lokátory se značně zvětšil po vstupu jednoho z největších hráčů na poli mobilních telefonů. AirTag od Applu byl uveden v roce 2021 a od té doby se nezměnil. Zatím ani nemáme náznaky, že by se chystala druhá generace. Mezitím Samsung pracuje na Smart Tag2. Potvrzuje to fotografie příslušenství.

Současný Samsung Smart Tag byl také uveden v roce 2021 a v podstatě vypadá jako běžný přívěšek na klíče. Aniž by se objevily jakékoliv spekulace o druhé generaci, tak zde máme rovnou fotografii chystané novinky Samsung Smart Tag2, tedy druhé generace.

Fotografie pochází z databáze FCC, kde probíhá certifikace tohoto příslušenství. Lze tak očekávat minimálně Bluetooth konektivitu, přičemž záznam v FCC databázi prozrazuje podporu pro UWB pro velmi přesnou lokjalizaci. Bohužel nejsou dostupné další informace nebo náznaky specifikací. Jak ale fotografie ukazuje, tak Samsung Smart Tag2 bude větší, aspoň na první pohled. Samotný otvor pro připnutí je také značně větší. Je navíc vyztužen kovovým kroužkem.

Můžeme jen spekulovat, že by tato novinka mohla nabídnout větší možnosti v rámci konektivity. Nepředpokládáme, že bychom se dočkali mobilního připojení, ale například taková integrace GPS by mohla být zajímavým vylepšením oproti hlavnímu rivalovi.

Zdroj: slashleaks.com

