Redmi 12 5G oficiálně, láká na nízkou cenu

Redmi, jako subznačka Xiaomi, má ve své nabídce mnoho modelů a někdy je komplikované s v nich vyznat. V Červnu byl uveden mobil Redmi 12, přičemž na konci minulého roku představil Redmi 12C. Dnes zde máme Redmi 12 5G.

Jen přejmenování?

Pokud sledujete novinky od této značky, tak vám může být Redmi 12 5G nějak povědomý. Ve skutečnosti se jedná v podstatě i Redmi Note 12R s jednou modifikací. Mobil má místo 5MPx přední kamery 8MPx. Jedná se tak o jedinou změnu u toho modelu, tedy pokud nepočítáte samotný název.

Právě Redmi 12 5G byl uveden v Indii, ale co nevidět zamíří na globální trh, tedy i do Evropy. Pokud tedy nedojde opět na nějakou změnu názvu. Redmi nastavilo u základního modelu se 4 GB RAM a 128GB úložištěm cenu v přepočtu přibližně na 3 200 Kč. To je velmi dobrá částka na mobil s podporou sítí páté generace.

Mezi přednosti patří 90Hz displej s Full HD+ rozlišením, 5000mAh baterie s podporou 18W nabíjení nebo například 50MPx snímač. Jestliže si mobil udrží svou cenu, bude se jednat o velmi zajímavý kousek.

Specifikace Redmi 12 5G

displej: 6,79 palců, 2460 x 1080 pixelů, LCD, 90 Hz

procesor: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 4/6/8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 13 + MIUI 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

5G, USB C, NFC, FPS, WiFi, Bluetooth

rozměry: 168,6 × 76,28 × 8,17 mm; 199 gramů

baterie: 5000 mAh + 18W

