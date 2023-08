Zdroj: Netflix

Netflix vydal iOS aplikaci určenou k ovládání her na TV

Společnost Netflix představila novou aplikaci s názvem Netflix Game Controller, určenou pro systém iOS od Applu. Dává tak najevo svůj zájem nabízet herní zábavu přímo na televizních obrazovkách. To bylo koneckonců Netflixem představeno už v plánech zveřejněných v březnu tohoto roku, takže jde o vcelku očekávaný krok.

Telefon jako herní ovladač

Aplikace Netflix Game Controller promění vaši televizi v herní konzoli a váš telefon v herní ovladač. Pak už jen stačí chytrý telefon s televizí spárovat, a můžete se pustit do her nabízených prostřednictvím služby Netflix. Má to ale zatím háček: tato služba nebyla ještě Netflixem oficiálně spuštěna, takže na otestování si musíme ještě počkat.

Zatím je známo to, že Netflix začne svou službu nabízet výlučně na iPhonech a iPadech, bez kompatibility s Apple TV, Android TV či jinou TV platformou. Ani aplikace samotná ještě není funkční, nicméně její vydání slibuje, že hry se stanou součástí Netflixových služeb už brzy.

Aplikace samotná má na levé straně displeje telefonu směrová tlačítka, přičemž na pravé straně se nacházejí akční tlačítka označená A, B, X a Y.

Co bude dál?

Kromě výše uvedeného je také známo, že Netflix aktivně vyvíjí herní služby založené na cloudu, u nichž se výhledově počítá právě s ovládáním pomocí mobilních telefonů. Ačkoliv společnost to ještě oficiálně nepotvrdila, nově uvedená aplikace je poměrně jasným náznakem toho, že Netflix má v plánu se v herní branži etablovat. Potvrzuje to i ohlášení dvou nových her plánovaných na rok 2024: jedna z nich ponese název Monument Valley.

Uvidíme tedy, co nového přinese populární Netflix do světa herní zábavy.

Zdroj: fonearena.com

