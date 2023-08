Garmin pravděpodobně uvede příští měsíc nové Venu 3 a Venu 3S

Zdroj: Garmin

Garmin je předním výrobce chytrých sportovních hodinek, které jsou velmi populární nejen u sportovců, kteří to myslí se sportem opravdu vážně, ale také mezi vyznavači outdooru, nebo potápěči. Dalo by se říci, že tento výrobce v oblasti outdoorových sporttesterů nemá konkurenci.

Garmin by mohl již brzy uvést nové modely hodinek Venu

Řada hodinek Venu 2, byla uvedena v roce 2021 a mnozí majitelé netrpělivě očekávají jejího nástupce. Hodinky řady Venu se vyznačují kulatým ciferníkem, dotykovým barevným displejem a elegantním vzhledem. Nové úniky odhalují, že by Garmin mohl uvést řadu Venu 3 již příští měsíc a odhaleny by mohly být na technologickém veletrhu IFA v Berlíně.

Vedle Venu 3 by měl být uveden ještě model Venu 3S. Kódová označení pro oba dva modely jsou A04542 (Venu 3S) a A04543 (Venu 3). Zatím toho o nových modelech moc nevíme, technické specifikace zůstávají utajené. Víme pouze to, že Venu 3S by měl být vybaven GPS a Wi-Fi, a také to, že by měl být dostupný v barevných variantách Dust Rose a Soft Gold.

