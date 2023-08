Apple bude po výrobcích příslušenství pro Apple Watch vyžadovat podporu rychlého nabíjení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple s uvedením chytrých hodinek Watch 7. série zavedl podporu rychlého nabíjení. Jeho chytré hodinky se tak nyní nabijí mnohem rychleji, než předchozí generace. Aby byla podpora rychlého nabíjení co nejširší, chce Apple po výrobcích příslušenství, aby implementovali rychlé nabíjení ve svých produktech.

Apple se chystá zvýšit dostupnost příslušenství s podporou rychlého nabíjení

Výrobci třetích stran, kteří vyrábí příslušenství pro nabíjení Apple zařízení s certifikací MFi, v současné době mohou využívat nabíjecí modul jak pro pomalejší, tak pro rychlé nabíjení. V současné době Apple výrobce nijak nenutil k tomu, aby používali modul pro rychlé nabíjení tak, aby toto příslušenství bylo plně kompatibilní s novějšími hodinkami Apple Watch podporující rychlé nabíjení.

Toto se má nyní změnit. Apple totiž přestane výrobcům poskytovat pomalejší nabíjecí moduly a to již v druhé polovině tohoto roku. Apple údajně ukončí objednávky na pomalejší moduly do konce září. Po tomto termínu již nebude možné pomalejší nabíjecí moduly objednat. Tento krok bude mít pozitivní vliv na to, že se zásadním způsobem zvýší dostupnost příslušenství, které bude rychlé nabíjení podporovat. To bylo totiž často nedostatkovým artiklem. Na druhou stranu se samozřejmě tento krok promítne negativně do ceny, příslušenství, protože se výrobcům zvýší výrobní náklady.

