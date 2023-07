OnePlus Ace 2 Pro má nabídnout 24 GB RAM [aktualizováno]

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 18. 7.

Opět se objevují spekulace kolem nadcházející novince OnePlus Ace 2 Pro. Dle nejnovějších úniků bude existovat verze, která nabídne 24 GB operační paměti, což je již velmi extrémní hodnota na mobilní telefon. Zejména když v dnešní době průměrný notebook nemá takovou kapacitu. Kromě toho bude tato verze disponovat 1TB úložištěm.

Původní článek 1. 6.

Necelá půlroční přestávka stačila na to, aby se model Ace 2 pod značkou OnePlus z letošního února dočkal svého nástupce. Mateřská společnost BBK Electronics by v těchto chvílích měla finišovat s telefonem nesoucí název Ace 2 Pro. Nejnovější spekulace totiž odhaluje většinu klíčových specifikací, které budou zařízení směrovat do nejvyšších pater mobilního trhu.

Decentní změny

Přední část údajně zabere 6,74palcový AMOLED panel dodaný od známé firmy BOE, který získá velmi tenké rámečky a boční strany budou zakřivené. Jeho nastavení by mělo zahrnovat 1,5K rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci nebo maximální jas 1 400 nitů, s nímž může téměř konkurovat například iPhonu 14 Pro Max (2 000 nitů).

Vnitřní hardwarová stránka bude vycházet z výkonného procesoru Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu. Následovat má až 12GB operační paměť RAM (LPDDR5x) či 512GB interní úložiště (UFS 4.0). Celkovou výdrž zajistí článek baterie s kapacitou 5 000 mAh a technologií rychlého 100W nabíjení.

Nakonec ještě záda mimo jiné ponesou hlavní 50megapixelový objektiv fotoaparátu, kde potěší technologie OIS. K oficiálnímu představení by mohlo dojít během letních prázdnin s tím, že na mezinárodní scéně jej později pořídíte pod názvem OnePlus 11T.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

