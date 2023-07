GUG červenec – Zapomeň na svetr, je tu letní GUGletter!

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

V červnu jsme byli děsně společenští a mezinárodní. Danny a Ren navštívili Elišku s rodinou v Helsinkách a pro nás ostatní vytvořili vlog o místní kultuře, tradicích a životním stylu. Řeknem už jen „dronové záběry z Finska“ a víme, že to chceš vidět taky. Čirou radostí pro nás byla účast na Community Rebelion Conference. Lídě sa naozaj páčila možnost osobně poděkovat Małgosi Pisarkiewicz ze School with Class Foundation za sdílení zkušeností, které nám pomohly k realizaci Super Mega DigiDay. Setkaly se v Bratislavě na akci Fighting Misinformation Online díky pozvánce org týmu z Googlu. Početná ostravská výprava se vydala do Amsterdamu na Google I/O Connect. Potkali se s dalšími Googlery, načerpali inspiraci a měli z první ruky informaci, že je Mezinárodní den žen 2023 nominován na Community Mixer Award! Tleskáme organizátorkám a chlubíme se na Linkáči. A protože čím víc nominací, tím víc adidas, nominovali jsme dubnový Super Mega Digi Day na Kyber cenu roku. A Pavla Hodála taky. Dominik radil, jak na bitcoiny. Proběhl už šestý Digi Day pro neziskovky, u kterých máme přes 3400 shlédnutí. Třetí červnovou neděli jsme se radovali s tatínky na Táta Festu v Ostravě. Přivítali jsme mezi námi Kristýnu a Nikolu. Všechny naše aktivity už 15. rokem neúnavně podporuje Google Digitální garáž a nám umožňuje spolupracovat se super lidma a vzdělávat Česko v technologiích. Děkujeme, vážíme si toho! Chceš se přidat? Tak pojď mezi nás!

NEJBLIŽŠÍ AKCE

TIPY A TRIKY

Spojení červencového a srpnového GUGletteru do jednoho není náhoda, ale jasný signál, že se blíží čas dovolených. Budeš v létě mimo office? Nastav si letos trochu méně nudnou automatickou odpověď! // Hledáš tool na převod bitmapy do vektorů, který výsledný objekt parádně vyhladí? Tady je! // Libo-li Google free kurz na generativní AI? Ale ovšem, beze všeho. // A nezapoměň pro samý seberozvoj taky odpočívat! Přejeme ti co nejpoklidnější letní čas, ať už s drinkem u bazénu nebo s hlavou v oblacích cloudu. PS. Pomni, že co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra a dneska máš celý den volno. Krásné léto! Ozveme se zas až v září.

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články GUG červenec – Zapomeň na svetr, je tu letní GUGletter!

reklama reklama