Youtube testuje novinku Playables aneb hraní her přímo na platformě

Google je znám svými projekty, které jen tak umřou, vytratí se, nebo se jednoduše integrují do jiných služeb. Poslední taková větší investice asi padla do projektu Stadia, ale ten se nakonec ukázal jako nerentabilní, respektive Google neviděl budoucnost v tomto segmentu. I tak to vypadá, že se znovu pokusí o herní službu.

Playables jako Stadia?

Google tentokrát začíná interně testovat službu nazvanou Playables, která bude součástí přímo platformy Youtube. Ve své podstatě tato novinka nabízí možnost hraní her přímo na webových stránkách a také v samotných aplikacích pro mobily s Androidem a iOS. Nečekejte nějaké AAA herní tituly. Vývojáři začínají s menšími hrami.

Dle dostupných informací jsou k dispozici arkádové tituly, ale zmíněn je jen jeden – Stack Bounce. Ostatní mají být podobné, tedy spíše takové oddechové hry, které si již nyní lze zahrát na mobilu. Zatím není jasné, jestli budou tyto tituly jen dostupné na platformě Youtube, nebo bude zde i funkce streamování.

Samozřejmě mnohé napadne, že by se mohlo jednat o reinkarnaci služby Stadia, ale spíše se jedná o jiný typ služby. Můžeme ho přirovnat k podobné službě na Netflixu, která také nabízí v rámci předplatného hry navíc. Youtube asi chce nabídnout další možnost zábavy pro návštěvníky a uživatele, což by mělo vygenerovat další finance.

