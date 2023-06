WhatsApp pracuje na podpoře více účtů v rámci nainstalované aplikace

Zdroj: Dotekománie

Použití WhatsApp aplikace respektive našeho osobního účtu na více zařízeních již není nic, co by se zdálo nereálné. WhatsApp již na této funkci pracuje a pravděpodobně se již brzy dočkáme okamžiku, kdy budeme moct použít WhatsApp na více než jednom telefonu současně.

Více účtů v jedné aplikaci WhatsApp již brzy nebude problém

Novinkou, na které vývojáři aplikace pracují je možnost použít více než jeden WhatsApp účet v rámci nainstalované aplikace. V současné době se můžeme do aplikace přihlásit pouze jedním účtem. To by se mohlo brzy změnit. Web WABetaInfo zaznamenal tuto novou funkci v beta verzi aplikace WhatsApp Business pro Android s číslem sestavení 2.23.13.5. Po instalaci této testovací verze aplikace je uživatel schopen se přihlásit na jednom telefonu do více účtů.

Jak je patrné z obrázku v aplikaci bude možné se po přihlášené přepínat mezi účty v nabídce nastavení aplikace. Tato funkce se jistě bude hodit nejen těm, kteří mají soukromý a firemní účet, ale existují indicie, které poukazují na to, že by se tato funkce měla dostat i do standardní verze aplikace. Pokud tak například používáte telefon s dual SIM a využíváte dva WhatsApp účty, funkci jistě ocení nejeden uživatel.

