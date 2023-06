Zdroj: 9to5google (se souhlasem)

Waze prochází interními změnami a více se integruje do Googlu

Google v tuto chvíli provozuje dvě mapové služby. Google Mapy jsou tím hlavním produktem, ale nesmíme zapomenout na Waze, který vlastní od roku 2013. Do této doby nedošlo ke sloučení nebo k nějaké výrazné změně. To se ale pomalinku mění, jak naznačují poslední informace.

Waze a Google

Za posledních několik měsíců došlo k mnoha změnám v Googlu. Například propustil několik tisíc zaměstnanců, zrušil několik projektů a celkově provedl změny, které by měly zredukovat náklady. To se také dotýká i služby Waze. Od konce minulého roku začal slučovat týmy mapových služeb, což se tak děje v rámci divize GEO, kam spadají Mapy i Waze.

Nyní nejde jen o změnu v pracovnách pozicích. Google se rozhodl ukončit reklamní systém v aplikacích Waze, který pracoval do této doby samostatně. Místo něj nasadí vlastní reklamní systém a bude řízen z centrály. Waze by tak měl převzít reklamy z Google Map. Jak uvádí Chris Phillips z divize GEO, bude nasazen systém Waze Ads powered by Google Ads.

Tato změna nebude jednoduchá, jelikož bude vedení muset přesvědčit současné inzerenti na přechod pod novou platformu. Samotný uživatel by si neměl všimnout nějaké dramatické změny, aspoň dle slov zástupce společnosti Google.

Na druhou stranu dojde na redukci pracovnách pozic ve firmě Waze. V současnosti má přibližně 500 zaměstnanců, ale není jasné, kolik z nich se věnuje reklamám, jejich prodeji a podobně. Nově ale nebudou potřeba, když vše poběží na systému Googlu. Jiné změny se zatím neplánují a Waze stále zůstává samostatnou službou s vlastním rozvojem. Google si je vědom, že zrušení nebo integrace do Google Map v plném rozsahu by nepřineslo nic pozitivního, zejména by naštval přes 130 milionů aktivních uživatelů.

