Zdroj: Gizmochina

Honor uvedl minulý měsíc svá nová sluchátka ž řady True Wireless – Earbuds X5, která byla představena společně s novými telefony Honor 90 a 90 Pro. Nyní uvádí model Earbuds X5, který vyjde nejen levněji, ale překvapivě přináší lepší specifikace.

Honor Earbuds X5s: hodně muziky za málo peněz

Sluchátka Honor Earbuds X5s stojí polovinu toho, co X5, ale nabídnou toho co se technických specifikací víc. Nabídnou výdrž až 35 hodin přehrávání a jsou vybaveny aktivním potlačením okolního hluku ACN až do úrovně 30 dB. Pokud pak sluchátka srovnáme z hlediska designu, tak i ten je u X5s o poznání zajímavější. Sluchátka jsou vybavena 10mm zvukovým měničem a podporou kodeku AAC pro audio ve vysokém rozlišení. Bezdrátový přenos zajistí technologie Bluetooth 5.3.

Sluchátkům samozřejmě nechybí certifikace IP54 pro odolnost proti prachu a vodě. Sluchátka jsou dále vybavena funkcí pro rychlí spárování s telefonem a nastavení zvuku, nebo dotykového ovládání je možné si přizpůsobit skrze aplikaci Honor Smart Space. Sluchátka lze dobíjet pomocí externího pouzdra, které k 9 hodinám základní výdrže nabídne dalších 35 hodin přehrávání. Cenovka je podle dostupných informací zhruba 16 dolarů, což je až neuvěřitelně nízká hodnota. Pro srovnání sluchátka Honor Earbuds X5 vychází v přepočtu na zhruba 40 dolarů. Sluchátka jsou k dispozici prozatím pouze v Číně.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Sluchátka Honor Earbuds X5s: slušná výdrž baterie, ACN a nízká cenovka

reklama reklama