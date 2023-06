OnePlus Nord 3 opět dává o sobě znát [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 25. 6.

Po měsíci od posledních informací kolem OnePlus Nord 3 stále nevíme, kdy se novinka představí. Objevilo se na chvíli na další video, které ukázalo mobil v celé své kráse. I díky tomu se dozvídáme, že zde bude k dispozici slider, tedy manuální přepínač režimů. Dříve OnePlus omezilo používání slideru, ale jak se ukazuje, začíná se vracet. Zřejmě tak vyslyšelo fanoušky a bude tuto ikonickou vlastnost více používat.

Aktualizováno 21. 5.

Po pár měsících od prvotních spekulacích zde máme první fotky chystaného modelu OnePlus Nord 3. Součástí jsou i specifikace, ale ty jen potvrzují to, co se vědělo dříve. Bonusem navíc bude asi jen použití infra senzoru pro ovládání domácí elektroniky. Vzhledem k tomu, že je již kompletní balení, tak se dá předpokládat, že představení novinky bude co nevidět.

Aktualizováno 26. 2.

Zřejmě se představení OnePlus Nord 3 blíží, jelikož se nyní objevují informace od věrohodného zdroje. Ten uvádí, že mobil bude vybaven procesorem Dimensity 9000 od Mediateku, který bude mít k dispozici až 12 GB operační paměti a nejvyšší verze nabídne 256GB úložiště. Potvrzuje použití kamerové sestavy 50+8+2 MPx na zadní straně a 16MPx snímač bude na přední. Displej by měl mít nakonec 6,72palcovou úhlopříčku a nabídne 120Hz frekvenci. Baterii s kapacitou 5000 mAh bude možné nabíjet 80W technologií. Mezi bonusovými funkcemi se má minimálně nacházet stereo. Co se týče uvedení na trh, zřejmě se první představí pro čínský trh, až později zavítá na ten globální.

Aktualizováno 11. 2.

První zmínky o OnePlus Nord 3 se objevily před rokem, ale zatím nebyl mobil představen. Od té doby jsme se dočkali jen modelů jako OnePlus Nord 2T a OnePlus Nord CE 2 Lite. Nejnovější informace od zdrojů hovoří o následujících specifikacích. Displej by měl mít úhlopříčku 6,5 palců se 120HZ obnovovací frekvencí, přičemž se bude jednat o AMOLED panel. Zadní strana dostane 50MPx foťák s optickou stabilizací obrazu, 8MPx ultra širokoúhlá snímač a zřejmě jeden 2MPx pro dodatečné efekty. Přední strana nabídne 32MPx foťák. O nabíjení se má postarat 100W technologie, ale není jasné, jestli dojde na použití 4500mAh nebo 5000mAh. Ani v případě procesoru ještě není jisté, jestli dojde na použití Dimensity 8100 Max nebo Dimensity 8200.

Původní článek 20. 3.

Nové informace od Digital Chat Station odhalují specifikace se kterými by mohl přijít plánovaný smartphone OnePlus 3 Nord. Vzhledem k tomu, že by měl být telefon uveden až někdy v létě, je nutné tyto specifikace brát prozatím s rezervou.

Objevují se specifikace OnePlus Nord 3

Nový Nord 3 by měl být poháněn procesorem Dimensity 8100 doplněný 12GB LPDDR5 pamětí RAM a 256 GB UFS 3.1 úložištěm. Telefon by měl dostat 6,7palcový AMOLED displej s rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 412 px) a podporu 120Hz obnovovací frekvence. Telefon by rovněž měl mít přední 16 MPx kameru zasazenou do displeje.

Nord 3 by měl být dále vybaven trojitým kamerovým systémem, hlavní snímač Sony IMX766 bude podporovat 50MPx rozlišení a světelnost f/1.8. Doplněn bude o 8MP, pravděpodobně širokoúhlý, snímač a třetím snímačem s rozlišením 2 MPx. Baterie bude pravděpodobně mít kapacitu 4 500 mAh a měla by podporovat až 150W rychlé nabíjení.

