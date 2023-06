Nokia G42 5G představena, chlubí se opravitelností

Nokia G42 5G; Zdroj: HMD Global

V poslední době se objevilo několik mobilů finské značky. Například jsme uvítali na českém trhu model Nokia C32, případně se nabízí zajímavější model Nokia XR21. Dnes zde máme další novinku v podobě Nokia G42 5G.

Nokia G42 5G

HMD Global, tedy výrobce, se chlubí u smartphonu Nokia G42 5G například fialovou barvou, ale bude k dispozici ještě černá. I tak se firma snažila použít více recyklovaného materiálu na samotnou výrobu. To ale není hlavní přednost novinky.

„S jistotou můžeme říct, že fialová barva je barvou tohoto roku. Nokia G42 5G nejen vypadá skvěle, ale je taktéž dalším telefonem, který nastoluje nový trend snadno opravitelných telefonů.“, Lars Silberbauer, Marketingový ředitel společnosti HMD Global

Nokia G42 5G patří zatím mezi malou skupinku mobilů, u kterých výrobce podporuje přímou opravu v domácích podmínkách. HMD Global spolupracovalo se společností iFixit na vytvoření návodů a balíčků pro opravu jednotlivých komponent. Není tak třeba chodit do servisu, pakliže si třeba rozbijete displej a troufnete si na výměnu doma.

„Jsem opravdu nadšený, jak naše partnerství se společností HMD Global nastoluje trend v opravování zařízení v domácích podmínkách. Nejde jen o poskytování náhradních dílů, ale taktéž o jasný signál spotřebitelům, že éra oprav zařízení v domácích podmínkách již skutečně nastala.“, Kyle Wiens, Výkonný ředitel ve společnosti iFixit

Mobil jako takový ale není trhač asfaltu, jak ostatně naznačuje samotný název. Jde o mobil nižší třídy, soudě podle použitého displeje a procesoru. Na dnešní dobu by se slušel aspoň Full HD+ panel. Aspoň má 90Hz obnovovací frekvenci. Mezi nesporné výhody patří například certifikace IP52, takže mobil odolá vodě a prachu.

Výrobce se chlubí také baterií, která nabízí kapacitu 5000 mAh a měla by dodávat mobilu energii po dobu tří dnů při běžném používání. Ačkoliv je mobil koncipován tak, aby vydržel majiteli co nejdéle a mohl si jej i sám opravit, tak dostane jen dvě zásadní aktualizace. To znamená, že se dočká ještě Androidu 14 a Androidu 15. Bezpečnostní aktualizace jsou po dobu tří let. Zatím si musíme počkat na českou cenu, ale Nokia G42 5G se plánuje pro český trh.

Specifikace Nokia G42 5G

displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz, až 560 nitů, Corning Gorilla Glass 3

procesor: Snapdragon 480+

RAM: 4/6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 13 (2 zásadní aktualizace)

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrostí 2 MPx, makro přední – 8 MPx

IP52

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS/ AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, NFC

rozměry: 165.0 x 75. 8 x 8,55 mm; 193,8 gramů

baterie: 5000 mAh + 20W

Zdroj: Tisková zpráva

