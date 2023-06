Meta pracuje na nálepkách a obrázcích pro Messenger generovaných umělou inteligencí

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Meta chce zavést ve své aplikaci Messenger generování obrázků a nálepek pomocí umělé inteligence. Jedná se tak o jednu z mnoha funkcí založených na umělé inteligenci AI, které chce Meta přinést do svých aplikací Messenger, Instagram a WhatsApp.

Uměla inteligence bude pohánět Facebook Messenger

Viceprezident společnosti Meta pro pro divizi vývoje umělé inteligence AI – Ahmad Al-Dahle na celofiremním setkání uvedl, že společnost chce zavést do aplikace Messenger, generování nálepek a obrázků pomocí umělé inteligence na základě textových výzev. Uživatel tak zadá nějakou frázi, slovo, cokoliv, co by chtěl použít pro vygenerování adekvátního obrázku, nebo samolepky, kterou bude možné následně použít v aplikaci.

„S nálepkami, generovanými umělou inteligencí, mohou mít naši uživatelé nekonečně mnoho možností sebevyjádření, kulturní reprezentace a dokonce i relevance s trendy,“ říká Al-Dahle. „Samolepky jsou samozřejmě jen špičkou ledovce.“

Al-Dahle rovněž uvedl, že společnost pracuje na modelech AI, které budou schopny transformovat jakýkoliv obrázek, fotku a podobně. Pomocí umělé inteligence tak bude mít možnost měnit například poměr stran a podobně. Společnost Meta poprvé ukázala, jaké má opravdu plány s implementací AI do svých produktů a to včetně využití pro práci s textem ve svých platformách Messenger a WhatsApp. Letos v dubnu Mark Zuckerberg oznámil investorům záměr přinést umělou inteligenci do svých produktů pro miliardy uživatelů a také potvrdil cíl zavést generativní AI do svých služeb Instagram, Facebook, WhatsApp a Messenger.

