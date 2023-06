Mediatek vede na trhu s procesory pro mobily

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ještě před nějakou dobou byla společnost Qualcomm dominantním hráčem na trhu s mobilními procesory, respektive SoC pro smartphony. To už ale delší dobu neplatí a číslem jedna je dříve podceňovaná společnost.

Apple posiluje

Společnost Counterpoint Research udělala analýzu dodaných smartphonů na trh a zaměřila se na použité SoC. První místo si stále drží Mediatek, byť jde vidět mírné oslabení v porovnání s předchozími čtvrtletími. Na analýze je zvláštní výkyv v posledním čtvrtletí minulého roku, ale kde Apple překonal Qualcomm, ale to se dá přisuzovat vánoční nákupní horečce.

Mediatek si stále drží své postavení a jeho podíl je nad 30% hranicí. Prvním kvartálu tohoto roku jde ale vidět, že Apple dohání Qualcomm. Možná se blížíme do situace, kdy se budou tito tři významní hráči podílet každý na 1/3 trhu, ale Qualcomm může skončit na třetím místě. Mezitím Unisoc oslabuje o několik procentních bodů. I u Samsungu jde vidět pokles.

Právě Samsung má tak trochu pozastavený byznys se svými SoC. Zatím se čeká na představení zcela nové generace procesorů, ale na to si budeme muset počkat do dalšího roku. Také si jde všimnout, že Huawei již není v analýze. Spadá do kategorie ostatní a zřejmě to tak zůstane do doby, než konečně nabídne SoC s přímou podporou sítí páté generace.

