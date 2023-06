Imagen Editor je nový nástroj pro úpravu fotografií pomocí umělé inteligence od Googlu

Zdroj: Google

Google představuje revoluci v úpravě fotografií v podobě nástroje Imagen Editor, který je založen na umělé inteligenci AI. Tento nástroj umožní uživatelům provádět úpravy specifických oblastí fotografií pomocí textových výzev.

Umělá inteligence AI vstupuje do všech oblastí našeho života a velké společnosti, jako je Google, Microsoft a další využívají tohoto nového trendu pro vylepšování svých služeb, produktů a aplikací. Pro generování obrázků pomocí umělé inteligence můžeme využít například DALL-E, nebo Stable Diffusion. Imagen Editor od Googlu nabídne jednoduchou úpravu určité oblasti obrázku. Ten bude stačit pouze nahrát, označit oblast a popsat, co u dané oblasti budeme chtít upravit.

Jak naznačují obrázky, budeme-li chtít například psa na fotografii obléknout do červeného skafandru s bílou hvězdou, stačí označit požadovanou oblast a popsat, co mám být změněno. Umělá inteligence se pak již o zbytek postará a výsledek je skvělý. Fantazii se meze nekladou. Nástroj rovněž umožní například odstranit rušivé pozadí na fotografii u daného objektu. Pokud budeme na fotografii například chtít změnit barvu oblohy, či jakéhokoliv jiného objektu, ani to nebude pro tento nástroj problém.

Google se prozatím rozhodl nástroj nezpřístupnit pro veřejnost, a to z důvodů obav z jeho zneužití pro neoprávněné úpravy a manipulace. Google bude muset nejprve vyřešit potenciální možnost zneužití jeho služby, což může zabrat nějaký čas. Pokud ale tyto problémy vyřeší, máme se rozhodně na co těšit.

