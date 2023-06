Globální trh s telefony letos ještě poklesne, od příštího roku by měl zaznamenat růst

Zdroj: Willfried Wende z Pixabay

Globální trh s dodávkami chytrých telefonů již delší dobu stagnuje a prakticky všichni výrobci zaznamenávají z dlouhodobého pohledu pokles poptávky. Na vině je vleklá ekonomická krize, kterou nastartoval covid, a také vysoká inflace.

Podle analytické společnosti International Data Corporation (IDC) mají tyto ekonomické ukazatele dopad na pokles poptávky po chytrých telefonech ze strany spotřebitelů. Lidé díky nejistým ekonomických vyhlídkám více šetří a koupě chytrého telefonu, není pro mnohé prioritou. Podle nejnovějších prognóz by ještě letos globální trh s mobilními telefony měl zaznamenávat pokles, počítá se zhruba s 3,2 %, což je více, než 1,1 % se kterými bylo počítáno v únoru. Počítá se, že za rok 2023 bude celkově prodáno 1,17 miliardy mobilních telefonů.

„Pokud byl rok 2022 rokem nadměrných zásob, rok 2023 je rokem opatrnosti. Zatímco každý chce mít zásoby připravené na svezení se na vlně nevyhnutelného oživení, nikdo je nechce držet příliš dlouho. To také znamená, že značky, které podstoupí riziko ve správný čas, mohou potenciálně sklidit veliké zisky z akcií,“ uvedla ředitelka výzkumu v IDC Mobility and Consumer Device Trackers – Nabila Popal.

Zpráva ale mluví i v optimistickém duchu. Zatím co letošní rok ještě nebude příliš příznivý, příští rok by se vše konečně mohlo obrátit opačným směrem. Podle prognózy by se mobilní trh měl pomalu zotavit a počítá se s meziročním nárůstem o 6 %. Veliké oblibě se těší skládací varianty chytrých zařízení, bohužel však tento trend přišel v nevhodnou dobu, nicméně skládací telefony táhnou a mohlo by se tak jednat o veliké lákadlo na spotřebitele do budoucna.

