Chrome umožní v anonymním režimu pořizovat screenshoty

Google byl kritizován za implementaci anonymního režimu v Chromu, ale to se postupem času vylepšilo. Nyní je ale až příliš anonymní, jelikož neumožňuje pořizování snímků obrazovek. To by se mělo v dohledné době změnit.

Chrome a snímek obrazovky

Google již jednou experimentoval s možností pořizování snímků obrazovek, tedy pořizování screenshotů, u aplikace Chrome v anonymním režimu. Psal se rok 2020 a do dnes zde není plnohodnotná implementace. Mishaal Rahman ale objevil ve zdrojových kódech, že se chystá plnohodnotná implementace.

Je zde ale jeden menší problém. Pro tuto funkcionalitu je potřeba mít Android 13 nebo novější, jelikož Chrome využije novější API. To by znamenalo, že by u staršího mobilu s Androidem 12 a nižším nebyla tato funkce k dispozici.

Jde sice jen o drobnost, ale někdy se hodí pořízení snímku obrazovky, ale současně nechcete otevírat stránku v běžném uživatelském rozhraní Chromu. Novinka je zatím vedena jen jako experiment, takže není jasné, kdy se přesně dostane do stabilní verze Chromu. Odhadujeme, že by se tak mohlo stát v horizontu týdnů nebo měsíců.

