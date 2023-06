Android 14 umí poskytnout informace o kondici baterie, na přesnost se ale zatím nedá moc spoléhat

Zdroj: Dotekomanie.cz

Android 14 se momentálně nachází v beta fázi testování, a tak se postupně o něm a jeho funkcích dozvídáme více a více informací. Jednou z novinek je API rozhraní, které umí poskytnout informace o kondici baterie, podobně jako je tomu u platformy iOS.

Aplikace Batt dokáže skrze nové API v Android 14 číst data o zdraví baterie

Nového API pro data o zdraví baterie si všiml Mishaal Rahman, ale podle toho co zjistil, se zdá že tyto data jsou přístupná pouze pro systém, což naznačuje, že by mohl Google chtít tuto funkci zpřístupnit primárně pro své telefony Pixel. Nakonec se ale ukázalo, že k datům dokáží přistupovat i aplikace třetích stran skrze ADB. Vývojáři @narektor se podařilo vyvinout aplikaci, která data umí číst. Má to ale trochu háček.Aplikace v podstatě není schopna přímo přistupovat k datům o baterii, ale čte pouze to, co poskytne API rozhraní.

Určitý typ dat je dokonce blokován. Poskytnutá data skrze API rozhraní společnosti Google jsou tak prozatím pro aplikace třetích stran dosti nepřesná a toto rozhraní zatím ještě není zcela určeno k využití třetími stranami. Pakliže máte ve svém zařízení nainstalovanou beta verzi systému Android 14, můžete si aplikaci Batt pro čtení dat o baterii od vývojáře @narektor stáhnout.

