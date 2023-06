Objevily se informace o iPhone 16 Ultra

iPhone 14 Pro; zdroj: Dotekománie

Již za pár měsíců se dočkáme představení nové generace iPhonů, přičemž spekulace již kolují. Zahraniční redakce ale dostala informace o chystaném modelu iPhone 16 Ultra.

iPhone 16 Ultra?

Apple moc často nemění názvosloví svých produktů, byť je spíše někdy lehce matoucí, zejména u iPadů. V tuto chvíli má čtyři modely, které nesou označení iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, aspoň tedy u hlavní série. Letos by nemělo dojít k nějaké změně, ale spekuluje se, že již příští rok bude uveden iPhone 16 Ultra, což bude v podstatě iPhone 16 Pro Max, jen s novým označením.

Zatím je příliš brzy na nějaké informace kolem specifikací, ale web 9to5mac dostal k dispozici CAD schémata, která poukazují na velikost nadcházejícího modelu. Současná verze iPhone 14 Pro Max má rozměry 160,7 x 77,6 x 7,85 milimetrů. Spekulovaný model iPhone 16 Ultra by měl být lehce užší a vyšší. Konkrétně se objevují rozměry 165 x 77,2 milimetrů.

Současný největší model má úhlopříčku 6,7 palců, což by mělo vydržet i u iPhonu 15 Pro Max, ale právě v nadcházejícím roce dojde k navýšení na 6,9 palců. To je již značná velikost a za starých časů bychom takové zařízení označili za phablet nebo rovnou malý tablet. Kromě toho máme očekávat změny v designu, kulatější rohy a také titanový rám, nebo nějakou slitinu s titanem. USB C má být již samozřejmostí.

