Apple vypíná bezplatnou funkci Můj fotostream

Jednou z funkcí pro fotky v zařízeních iPhone, iPad, a MacBook, je Můj Fotostream. Ta vznikla v roce 2011 jako bezplatná synchronizace fotografií a videí napříč všemi Apple zařízeními. Dnes Apple oznamuje, že tuto funkce letos v červenci chce ukončit.

Apple Můj fotostream končí

Do alba Můj fotostream se nahrávají naposledy pořízené fotky (kromě snímků Live Photo), abyste si je mohli prohlížet a importovat na všech svých zařízeních. Fotky se v albu Můj fotostream uchovávají po dobu 30 dní. Do Fotek na iCloudu se nahrávají všechny vaše fotky a videa a automaticky se synchronizují mezi všemi vašimi zařízeními. Když na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zapnete současně Můj fotostream i Fotky na iCloudu, fotky pořízené na daném zařízení se nahrají do Fotek na iCloudu i do alba Můj fotostream.

Když na jiném zařízení, na kterém jste přihlášení stejným Apple ID, zapnete jenom Můj fotostream, fotky pořízené na tomto zařízení se nahrají jen do alba Můj fotostream. Neobjeví se na zařízeních, na kterých máte zapnuté jen Fotky na iCloudu. Je potřeba uvést, že aby funkce Můj fotostream fungoval, bylo nutné aktivně ukládat fotografie z tohoto alba do jiných alb jako jsou Fotoaparát, nebo do knihoven alb. Fotky zůstávaly v Můj fotostream po omezenou dobu a následně byly z iCloudu odebrány. Můj fotostream také fotografie nesynchronizoval ve vysoké kvalitě s plným rozlišením.

Můj fotostream bylo po dlouho dobu alternativou pro ty, kdo neměli aktivovanou funkci Fotky na iCloudu. Nyní bude tato funkce 26. července vypnuta a po tomto datu ji již nebude možné využívat.

