WhatsApp pro iPhone nyní umožní vytvářet nálepky z vašich fotografií a obrázků

Podpor nálepek v chatech v aplikaci WhatsApp zatím stále chybí. Nálepky bylo sice možné do aplikace importovat, ale bylo k tomu zapotřebí aplikací třetích stran. Nyní se situace mění a aplikace WhatsApp pro iOS částečnou podporu pro nálepky získává. Má to ale stále háček.

Nyní si můžete v aplikaci WhatsApp pro iOS vytvořit libovolnou nálepku

WhatsApp stále nenabídne takovou podporu nálepek, jakou má například konkurenční platforma Telegram. Web WABetaInfo informoval, že se v poslední aktualizaci WhatsApp pro iOS objevila nová funkce, která umožní si vytvářet nálepky díky funkci, která je obsažena přímo v systému iOS 16. Ten umožňuje vyjmout jakýkoliv objekt ze fotografie a přenést ho do jiné aplikace. Co je potřeba udělat? Stačí vybrat fotku z galerie a vybrat z ní nějaký objekt. Jakmile se tento objekt označí, je možné jej přetáhnout do chatu aplikace WhatsApp.

Jakmile toto provedeme, aplikace WhatsApp se nás zeptá, zdali chceme tento objekt změnit na nálepku. Jakmile zprávu s nálepkou odešleme ta následně zůstane v naší sbírce nálepek v aplikaci. Objekt, který chceme převést na nálepku, můžeme vybrat jak z pořízené fotografie, tak i z libovolného obrázku uloženého ve fotogalerii. Je však potřeba upozornit na to, že je tato funkce dostupná tehdy, máte-li v telefonu nainstalovaný systém iOS 16 a vyšší. U nižších verzí tedy nebude fungovat. Funkce je dostupná v poslední aktualizaci WhatsApp, která je dostupná v App Store.

Poznámka: I přes to, že máme nainstalovanou verzi 23.3.77 a pokusili jsme se objekt do aplikace přetáhnout, nedošlo k převedení na nálepku, ale objekt byl do chatu vložen jako jakýkoliv jiný obrázek. Zdá se tedy, že funkce zatím není k dispozici pro všechny.

