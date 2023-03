WhatsApp přináší vylepšení a nové funkce pro skupiny

Zdroj: Dotekománie

Aplikace WhatsApp je jednou z nejpopulárnějších online platforem pro komunikaci s lidmi. Kromě soukromých chatů poskytuje i skupiny, ve kterých může komunikovat až 512 členů najednou. Nyní do aplikace přicházejí další vylepšení týkající se právě skupin.

Skupiny ve WhatsApp získávají aktualizaci

Nejnovější aktualizace dává správcům skupin lepší přehled a kontrolu nad tím, kdo se může připojit ke skupině. Pokud správce sdílí pozvánku do skupiny, nebo se rozhodne skupinu nasdílet do komunity, má nyní mnohem lepší kontrolu nad tím, kde se do skupiny může připojit.

Další novinkou je zobrazení společných skupin u kontaktu, který je ve stejné skupině jako my. Tato aktualizace se právě zavádí globálně pro všechny a bude dostupná jak pro Android tak i pro iOS.

Zdroje: blog.whatsapp.com, fonearena.com



