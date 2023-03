Několik novinek pro Google Zprávy pro Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sem tam se Google pochlubí několika novinkami u aplikace Zprávy pro Android, tedy komunikační aplikace, která kromě SMS a MMS podporuje i nejnovější technologii RCS. Za poslední dva týdny se objevilo pár novinek, které byly v tichosti zavedeny, případně si na ně budete muset ještě chvíli počkat.

Od drobnosti, k novému názvu

Možná byste si ani nevšimli, ale do této chvíle se standardně zobrazovalo pouze jméno druhé strany v otevřením chatu. Až nyní se Google rozhodl, že zobrazí i profilovou fotografii kontaktu. Avšak jedna funkce musela ustoupit do pozadí, jelikož v daném místě není moc prostoru pro všechny prvky. Konkrétně se přesunulo vyhledávání v chatu do menu pod třemi tečkami.

Google také plně zavedl nové značení stavu u zprávy. Nově byste tak měli mít k dispozici jen ikonky, které definují naplánování, odeslání, doručení a přečtení. Původní textové prvky již nejsou k dispozici, nebo o ně velmi rychle přijdete. Současně s tím Google zavedl ještě jednu změnu. Původní technologie RCS byla v aplikaci vedena jako Chat, ale došlo ke změně a nyní byste měli vidět pouze zkratku RCS, která více upřesňuje, pomocí které technologie komunikujete s druhou stranou.

