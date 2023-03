Na Twitteru budou moci hlasovat jen předplatitelé

Fotka od Akshar Dave z Unsplash

Twitter již zpřístupnil své předplatné na globální úrovni. Mnozí očekávají, že se dočkají funkcí navíc, jako je například omezení reklamy. to se zatím připravuje, ale jak to vypadá, tak spíše některé stávající funkce budou dostupné jen pro předplatitele.

Twitter Blue je dostupné v Česku, cena začíná na 155,83 Kč bez DPH

Ankety a doporučení

Elon Musk na svém Twitteru oznámil, že od 15. dubna dojde k výrazné změně anket. Jeho prohlášení je přímočaré a uvádí, že hlasovat v anketách budou moci jen předplatitelé služby Twitter Blue, případně ověřené účty. Cílem je omezit schopnosti samotných automatizovaných účtů, tedy botů. Je zde ale menší problém, na který ostatně naráží i samotný Elon. I bot může mít Twitter Blue, tedy ověření.

Současně dojde ke změně doporučení. Nově systém bude nabízet jen obsah od ověřených účtů, tedy předplatitelů. Ti, co mají standardní účet, se nedostanou do doporučení, takže dojde k omezení jejich popularity a samotného dosahu.

Jde o poměrně zásadní změny u těchto funkcí, ale je jasné, že Elon Musk se snaží, aby Twitter získal více finančních prostředků skrze prodej předplatného. Je otázkou, co ještě bude omezeno pro Twitter Blue, případně jaké funkce nebudou dostupné pro účty bez ověření. Je samozřejmě možné, že ještě dojde k nějaké změně. Nebylo by to poprvé. Například bychom očekávali, že například u anket si budou moci samotní tvůrci rozhodnout, jestli mohou hlasovat všichni nebo jen ověřené účty.

