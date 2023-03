iPhone 14 Pro a 14 Pro Max jsou poprvé ve slevě, ušetříte až 6 500 Kč [komerční článek]

Populární iPhone 14 Pro a 14 Pro Max vůbec poprvé padly do slev. A to ne do jen tak ledajakých, ušetříte až 6 500 Kč. Slevu teď totiž můžete kombinovat s bonusem k výkupní ceně a dostat se tak na nejnižší možnou cenu. Navíc na nový iPhone získáte ještě prodlouženou záruku na 3 roky zcela zdarma, tedy dárek v hodnotě několika tisíc.

Nejvyšší možnou slevu a 3letou záruku na iPhony 14 získáte jedině u Mobil Pohotovosti. Pouze tam jsou iPhony 14 Pro a 14 Pro Max k mání za nejnižší ceny mezi českými autorizovanými prodejci, a navíc k nim dostanete dvoutisícový bonus, který navýší výkupní cenu vašeho stávajícího zařízení. Stačí tedy přinést na výkup starý smartphone, tablet, chytré hodinky, MacBook nebo herní konzoli a bonus je váš.

Ceny po slevě a uplatnění bonusu:

iPhone 14 Pro od 27 990 Kč (sleva až 6 500 Kč)

(sleva až 6 500 Kč) iPhone 14 Pro Max od 31 490 Kč (sleva až 6 000 Kč)

iPhone 14 Pro jen za 95 Kč měsíčně

Právě díky slevě a bonusu teď může být iPhone 14 Pro váš za pouhých 95 Kč měsíčně. To vše díky revoluční službě Dopředný výkup, která je na českém a vlastně i evropském trhu naprostý unikát. V Mobil Pohotovosti vám totiž už teď od ceny nového telefonu odečtou jeho budoucí hodnotu po 26 měsících používání. Navíc ještě odečtou výkupní hodnotu vašeho starého zařízení včetně bonusu. Zbytek rozdělí na splátky. Více o tom, jak přesně služba funguje, se dozvíte na mp.cz/dopredny-vykup.



