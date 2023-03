Honor a plán aktualizací na Android 13 [aktualizováno]

Zdroj: HiHonor

Aktualizováno 20. 3.

Po několika měsících zde máme další oficiálně informace kolem aktualizací smartphonů Honor na nejnovější Android 13. České zastoupení společnosti nám nyní poskytlo informací, že se v dohledné době dočkají mobily:

HONOR Magic4 Pro Update z Android 12 na Android 13

HONOR Magic4 Lite Update z Android 11 na Android 13

HONOR 70 Update z Android 12 na Android 13

HONOR 50 Update z Android 12 na Android 13

HONOR 50 Lite Update z Android 11 na Android 13

HONOR X8 Update z Android 11 na Android 13

HONOR X7 Update z Android 11 na Android 13



Konkrétně dostanou Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.1. Bohužel společnost není nikterak konkrétní, kdy konkrétně bude aktualizace dostupná pro jednotlivé modely. Pouze uvádí, že se tak stane v nejbližší době.

Původní článek 23. 11.

Nejnovější verze Androidu se začíná šířit u mnoha výrobců. Nejenže se již objevují nové mobilní telefony s Androidem 13, ale například takový Samsung ve velkém vydává aktualizace pro stávající modely. Dá se říci, že se jedná o lídra, aspoň podle aktuální situace. Některé společnosti plánují vydávání až na příští rok. Nyní se konečně dozvídáme, jak to bude u společnosti Honor.

Honor a Android 13

U Honoru je situace o něco komplikovanější, jelikož to není tak dávno, co se značka oddělila od Huawei, a v podstatě musela začít od nuly, co se týče své prezence na trhu. Některé smartphony tohoto výrobce zřejmě již nedostanou novou verzi, jelikož jim chybí certifikace, ale to se naštěstí týká jen několik modelů z minulosti.

Honor představil svůj plán aktualizací stávajících modelů na Android 13. Bohužel platí jen pro Čínu a případně některé asijské země. Spuštění aktualizací na globálním trhu se zřejmě zdrží, ale zatím nevíme, jak moc. Dá se ale díky tomuto seznamu odhadnout, které mobily dostanou nejnovější verzi systému jako první.

prosinec 2022 Honor Magic V Honor Magic3 Ultimate Edition Honor Magic3 Pro Honor Magic3 Honor V40

leden 2023 Honor Magic4 Supreme Edition Honor Magic4 Pro Honor Magic4

únor 2023 Honor 70 Pro+ Honor 70 Pro Honor 70

březen 2023 Honor 60 Pro Honor 60 Honor 50 Pro Honor 50

duben 2023 Honor X40 GT

květen 2023 Honor V40 Light Luxury Edition Honor X40 Honor X30



Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Honor nastínil plán aktualizací na Android 13

reklama reklama