GUG březen – DigiDay, Digitální snídaně, e-commerce a další

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Nejkratší měsíc se u nás nese ve znamení příprav hned několika velkých akcí, pro veřejnost, i pro nás samotné. V únoru jsme se viděli na Brunch & Networking v Ostravě, kde jsme networkovali pod zastřešujícím tématem Jak budovat angažovanou komunitu, a na Czech Online Expo, kde jsme byli v řadách organizačního týmu, řečnic a řečníků a také návštěvnic a návštěvníků. Připomněli jsme si smutné výročí začátku ruské agrese na Ukrajině a dál každý hledáme způsoby, jak dlouhodobě pomáhat lidem v našem okolí i sami sobě. Přidali se k nám Martin, Michal, Jitka a Petra a to nás těší. Chceš nás taky potěšit a vzdělávat s námi Česko v technologiích? Přidej se k nám.

AKCE

V úterý 7.3. sedm statečných ukáže 7 příkladů z praxe. Z učitelské praxe využívání AI ve výuce. DigiDay můžeš sledovat, nebo s tvořit spolu s námi. Více info na webu.

TIPY A TRIKY

Kolegyně a kolegové z TechSoupu opět zkoumají stav IT v českých neziskovkách. Jsi neziskovka? Vyplň formulář a přispěj tak k rozvoji IT v neziskovém sektoru! // Přehlídka tuzemských mobilních aplikací proběhne 27.3. v pražské tržnici, a přihlašovat své projekty můžeš do 13.3. Uvidíme se na AppParade? // Chceš vyhrát Global Teacher Prize, ale na nominaci si nikdo nevzpomněl včas? Přihlas se a dej o sobě učitelskému světu vědět! Učinit tak můžeš do 5.3. na webu. // V únoru sociálními sítěmi prolétl screenshot meetingu, kde by bylo v kalendáři vidět, kolik stojí na platech lidí, jež se ho účastní. Je to sice fejk, ale vyhnout se neefektivním meetingům může pomoci rozšíření do Chromu od Read.ai. // Co je skrín šot, čestka, torčka? Bůmr bruh, čekni slovník kybermládeže od spajka. // Jak marketingovou kampaní zasáhnout 150 milionů lidí ze 45 zemí si přijdeme poslechnout 9.3. do Livesportu. Přijdeš taky? // Chceš si přečíst o tom, co se řešilo na lednovém streamu o AI ve výuce? Prosím. // O tom, koho v GUGu potkáš, když se přidáš, píšeme taky tady.

