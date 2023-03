Face ID u iPhonů pod displejem bude, ale budeme si muset ještě počkat

Jak jsme vás již nedávno informovali, Apple plánuje umístit Face ID pod displej, ale nebude to hned. Kdo čekal, že bude tato novinka součástí letošních modelů s pořadovým číslem 15, bude možná zklamán.

Face ID pod displejem možná za tři roky

Analytik Ross Young na svém twitteru uvedl, že Apple stále na Face ID pod displejem pracuje, nicméně vývoj ještě nepokročil natolik, abychom se této novinky dočkali v blízké době. Již v lednu jsme vás informovali o tom, že Apple uvedené iPhonu s Face ID pod displejem odsunul pravděpodobně na rok 2026 a to, jak se zdá, stále trvá. Podle Rosse Younga musel Apple novinku oddálit kvůli údajným problémům se senzory, které jsou umístěny v modulu, kde se technologie Face ID nachází.

Podle obrázků, které Young sdílel na svém twitteru to vypadá, že se v následujících letech mohl měnit průstřel, neboli Dynamic Island. Ten by se mohl zmenšit, až by buď zanikl úplně, nebo by jej měly pouze určité modely a jiné pak Face ID pod displejem. To ale samozřejmě nyní pouze spekulujeme a je těžké odhadnout, jakým směrem se vše bude vyvíjet. Apple také oznámil, že chce umístit snímač otisku prstu Touch ID pod displej. Očekává se, že by se tak mohlo stát zhruba do dvou až tří let. Touch ID pod displejem by byly pravděpodobně vybaveny levnější varianty iPhonů.

