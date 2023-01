Čerstvé informační úniky říkají, že Apple pracuje na způsobu umístění technologie FaceID pod displejem. Prvním zařízením, které by FaceID mohlo mít umístěné pod displejem, bude pravděpodobně iPhone 16 Pro.

Face ID pod displejem možná již brzy?

Technologicky se samozřejmě nejedná o žádnou triviální záležitost. Apple musel přijít na způsob, jak kameru pod displej umístit tak, aby nebyla vidět i tehdy, když bude displej aktivní. I přes to, že by Face ID mělo zmizet, výřez pro přední kameru zřejmě ještě nějakou dobu zůstane integrovaný do Dynamic Island. Podle informací ale Apple pravděpodobně brzy přijde s krokem, kdy displej bude zcela bez výřezu, tedy veškeré technologie včetně selfie kamery, budou pod displejem schovány.

Analytik Ross Young na svém twitteru odhaluje, kdy by mohl Apple opravdu přijít s telefonem, který bude mít displej zcela bez výřezu. Tím by podle jeho slov mohl být iPhone 18 Pro, který by měl přijít v roce 2026. Něco pravdy by na tomto tvrzení přeci jen mohlo být. Ross Young již minulý rok předvídal, že by iPhone 16 Pro mohl přijít s Face ID pod displejem.

Zdroj: neowin.net



Domů Články Podle uniklých informací by Apple mohl umístit Face ID pod displej

reklama reklama