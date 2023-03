Aktualizace iOS 16.4 je nyní dostupná pro všechny

Zdroj: NextPit (se souhlasem)

Apple právě uvolnil aktualizaci svého operačního softwaru iOS ve verzi 16.4. Ta je nyní dostupná jak pro iPhony, tak ale i pro iPady. Co vše nového přináší?

iOS 16.4 pro iPhony a iPady je tady

Pokud chcete aktualizovat na tuto nejnovější verzi, stačí jít do nastavení zařízení a v sekci Obecné -> Aktualizace softwaru by již měla aktualizace být připravena ke stažení. Aktualizace má celkem zhruba 1,8 GB, její stažení a instalace tedy chvilku potrvá. Co vše tedy tato aktualizace přináší?

Nové emotikony – v defaultní klávesnici je nyní nově k dispozici 21 nových emotikonů

Nově budou dostupné notifikace pro webové aplikace přímo na ploše

Vylepšení mobilních hovorů – zvýraznění vašeho hlasu v hovoru a izolace okolního hluku

Podpora funkce VoiceOver v mapách aplikace Počasí

Nové album Duplikáty ve Fotkách s podporou detekce duplicitních fotografií a videí ve sdílené knihovně na iCloudu

Nastavení automatického ztlumení videí ve kterých jsou detekovány záblesky, nebo stroboskopické efekty

Oprava problému, kdy se rodičům nezobrazovaly žádosti o instalaci aplikací zaslaných dětmi

Oprava problémů, kdy termostaty kompatibilní se standardem Matter přestaly fungovat po spárování s Apple Home

Optimalizace detekce nehody u iPhonů 14 a 14 Pro

V aktualizaci iOS 16.4 jsou zahrnuty i některé novinky, které nejsou uvedeny v poznámkách, mezi které patří například samostatná podpora 5G sítě v některých zemích, nebo také znovu zavedení nové architektury Apple HomeKit. Apple v rámci iOS 16.4 také zavádí nový způsob jak testovat beta verze systému iOS. Nově se bude stačit v systému přihlásit dalším Apple ID, čímž odpadá nutnost pro účely testování nový profil.

