Samsung Galaxy S23 a soutěž pro studenty se Xiaomi [komerční článek]

Začátek února se nese ve znamení horké novinky, do nabídky totiž přibyla očekávaná řada Samsung Galaxy S23. Zahrnuje celkem tři nové modely a zákazníci je mohou předobjednávat od včerejšího oficiálního představení. Vodafone také potěší všechny školou povinné, kteří mohou až do poloviny března soutěžit o mobilní telefon, bezdrátová sluchátka nebo chytrý náramek Xiaomi.

Nová řada Samsung Galaxy S byla představena teprve včera, již nyní však mohou zákazníci Vodafonu předobjednat všechny tři nové modely – Galaxy S23 je k dostání od 23 601 Kč, Galaxy S23+ od 29 977 Kč a Galaxy S23 Ultra stojí 34 977 Kč. Telefony jsou vybaveny nejvýkonnějším procesorem a jsou k dostání ve vícero paměťových variantách. Nechybí samozřejmě ani podpora sítí 5G a zadní fotoaparát s rozlišením až 200 Mpix (v případě modelu S23 Ultra).

Soutěž od Xiaomi s #jetovtobě

Vodafone si na únor připravil také soutěž pro všechny studenty, kterým kromě výhodného tarifu přijdou k duhu i technologické dárečky. Pokud si pořídí některý z tarifů #jetovtobě do 15. března, mohou se zapojit do slosování o nová zařízení z dílny Xiaomi. Každý týden se hraje o nový mobil Xiaomi 12T 5G, bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 3 a chytrý náramek Smart Band 6 NFC. Stačí jen kliknout na banner, který se po získání tarifu zobrazí v aplikaci Můj Vodafone, a do soutěže se zaregistrovat.

Airpody u Vodafonu za korunu

Lákavá akce čeká na zákazníky, kteří mají v oblibě produkty od Applu. Pokud si pořídí jeden neomezených tarifů, získají sluchátka Apple Airpods 2019 za symbolickou 1 Kč. Ušetřit ale mohou i ti, kdo nejsou fanoušky zařízení s jablkem v logu. V nabídce je široká škála mobilních telefonů, tabletů ale také hodinek eSIM/SIM, televizorů, herních konzolí nebo notebooků, které lze získat se slevou až 5 000 korun.

Pětitisícová sleva platí při pořízení digitální Vodafone TV a pevného internetu společně s našimi tarify Neomezený Super, Neomezený Premium 5G s minimálním měsíčním plnění od 590 Kč na 24 měsíců. Zákazníci ji získají ke každému telefonnímu číslu. Více informací o podmínkách je k dispozici na webových stránkách. Věrní zákazníci nemusí platit vše najednou. Stačí 1 Kč na místě a zbytek prostřednictvím výhodných splátek, které navíc mohou čerpat k jednomu telefonnímu číslu až na dvě zařízení.



