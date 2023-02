První dojmy z Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13; zdroj: Dotekománie

Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro byly sice představeny už v prosinci, to se ale týkalo jen čínského trhu. Nyní jsme se dočkali uvedení i pro náš trh včetně toho českého a my jsme měli exkluzivní možnost osahat si oba telefonu v předstihu v Německu přímo ve městě Wetzler. Odtud totiž pochází Leica, se kterou Xiaomi navazuje intenzivní spolupráci. Jaké jsou nové top modely?

Xiaomi 13 Lite oficiálně, nejvyšší verze stojí 11 999 Kč

Xiaomi 13

Možná zajímavější model z dvojice novinek je za mě menší Xiaomi 13. To nabízí totiž odlišný nový design – nemá zaoblený displej a rámeček je tak zcela plochý podobně jako třeba u iPhone 13/14 Pro. Zároveň celý telefon lépe padne do ruky a to i kvůli menší velikosti. Sám výrobce zmiňuje, že je telefon vyroben pro použití jednou rukou. Displej zde má 6,36 palce. Záda jsou pak mírně zaoblená a skleněná. Celý telefon je lesklý včetně rámečku.

Líbí se mi také tenké rámečky včetně tenké brady. Ty jsou téměř symetrické a kdyby mi výrobce neprozradil jejich velikost, myslel bych si, že jsou úplně symetrické. Kolem displeje mají 1,61 mm až na bradu, kde je to 1,81 mm. Nové jsou barevné varianty. My už testujeme zelenou barvu, která má mírný odstín do světle modré a vypadá to ve skutečnosti opravdu skvěle. Tu můžete vidět také na fotkách v článku. Dále bude dostupná klasická bílá a černá.

Úplnou novinkou je pak voděodolnost. Xiaomi bylo známé tím, že dlouhá léta ani jejich top modely nenabízely certifikaci IP68. To se letošním modelem Xiaomi 13 mění.

Zajímavostí je pak zadní modul fotoaparátu, jehož design se tak trochu vrací v čase. Zatímco poslední dobou výrobci zvýrazňovali rámečkem jednotlivé čočky, zde se Xiaomi vrací k jednomu velkému krycímu sklu všech tří fotoaparátů. To vypadá zase trochu nově, ale maličko se obávám odolnosti. Větší sklo může být náchylnější k prasknutí při pádu.

Fotoaparát byl vyvinut ve spolupráci s Leicou. O tom, co toto partnerství znamená, připravujeme samostatný článek. Samotná optika byla vylepšena pro minimalizaci odlesků nebo infračerveného světla.

Spolupráce s Leicou ale není jen co se týče hardwaru a optiky, německý výrobce se podílel i na celkovém zpracování obrazu. Přímo v telefonu máme dva režimy Leica Authentic a Leica Vibrant. Pro první, jak název napovídá, je autenticita a realistické barevné podání klíč. Druhý má pak mírně barevnější podání.

Nový je režim Xiaomi Pro Focus pro mazlíčky, který má zajistit dokonale ostré snímky. Zlepšená je také stabilizace pod názvem HyperOIS, takže i při běhu by měl být obraz stále pěkně stabilní. Dále tu máme objektiv pro 3,2násobné přiblížení a ultra širokoúhlý fotoaparát. Při focení portrétů jsou k dispozici ohniska 50, 75 nebo 90 mm.

Uvnitř tepe Snapdragon 8 Gen 2. Ten má být v tomto případě o 37 procent rychlejší než předchůdce. Tomu pak napomáhá nové rychlejší úložiště UFS 4.0. U baterie se výrobce chlubí, že ji má nejlepší v top modelech. Oproti předchůdci má novinka vydržet o 3 hodiny déle.

Displej nabízí maximální jas 1900 nitů, přičemž se jedná o 120Hz panel. Nemá ale bohužel adaptivní frekvenci (nejedná se o LTPO).

Specifikace Xiaomi 13

displej: 6,36 palců, AMOLED, FHD+, až 1900 nitů, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

8/12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 4.0

Android 13 + MIUI 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8, IMX800 12 MPx, ultra širokoúhlý 10 MPx, teleobjektiv přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Typ-C, NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 7

rozměry: 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm; 189 gramů

IP68

baterie: 4500 mAh 67W kabelové Xiaomi HyperCharge 50W bezdrátové turbo nabíjení 10W zpětné bezdrátové nabíjení



Xiaomi 13 Pro

Větší model Xiaomi 13 Pro si ponechal design se zaobleným displejem, takže je telefon pocitově skoro stejný jako předchůdce. Samozřejmě modul fotoaparátu je také nový a vypadá stejně jako na menším modelu, jen je větší.

Rozdílem je pak také použitý materiál zad, jedná se o keramiku. Upřímně jsem ale při prvních dojmech na tento fakt tak trochu zapomněl a měl jsem pocit, že se jedná o sklo. K dispozici jsou pak dvě barvy Ceramic Black a Ceramic White. Stejně jako u menšího modelu je tu konečně voděodolnost IP68.

Do ruky padne novinka celkem pěkně, ačkoliv je to zkrátka větší telefon. Hlavní devízou Pro modelu je lepší fotoaparát. Všechny snímače nabízejí 50 MPx a také byly spoluvyvinuty s Leicou. Je zde jednopalcový snímač s osmi části optické soustavy u hlavního snímače. Ten dokáže získat o 72 procent více světla. Novinkou je podpora 10bitového RAW.

Nový je také teleobjektiv s ohniskem 75mm. Jistou zajímavostí je fakt, že uvnitř se nachází pohyblivá čočka díky čemuž je možné tímto snímačem ostřit už od 10 centimetrů (focal shift technology).

Xiaomi 13 Pro umí také nahrávat Pro video v Dolby Vision HDR a novinkou je 4K Ultra Night video. Jak název režimu napovídá, zajišťuje světlejší videa v noci. Samozřejmě všechny novinky, co má menší model, má i tento.

Displej je krásný na pohled a má stále zaoblené boky, což mě osobně se líbí. Frekvence je adaptivní od 1 do 120 Hz. Uvnitř tepe Snapdragon 8 Gen 2. Výrobce se také pochlubil lepším chlazení, v zátěži má být novinka o více než 4 stupně chladnější než předchůdce.

Oblast konektivity zajišťuje nejnovější WiFi 7 a máme tu velmi rychlé 120W nabíjení. To má dle slov Xiaomi na jeden den používání dobít telefon za 19 minut.

Systémem je u obou modelů Xiaomi 13 nové MIUI 14, přičemž výrobce slibuje podporu 3 roky velkých aktualizací a 5 let bezpečnostních.

Specifikace Xiaomi 13 Pro

displej: 6,73 palců, AMOLED, 3200 x 1440 pixelů, až 1900 nitů, 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 4

Android 13 + MIUI 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.9, IMX989, velikost snímače 1″ 50 MPx, ultra širokoúhlý, ohnisko 14 mm 50 MPx, teleobjektiv, ohnisko 75 mm přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Typ-C, NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 7

rozměry: 162,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm; 228 gramů

IP68, keramická záda

baterie: 4820 mAh 120W kabelové Xiaomi HyperCharge 50W bezdrátové turbo nabíjení 10W zpětné bezdrátové nabíjení



České ceny a dostupnost

Xiaomi 13 a 13 Pro budou v prodeji od 13. března. Již od zítřka 27.2. je však můžete předobjednat za sníženou cenu o 1,5 tisíce korun.

Xiaomi 13 – 8 + 256 GB verze – 23 499 Kč, do 12.3. jen za 21 999 Kč

Xiaomi 13 Pro – 12 + 256 GB verze – 31 499 Kč, do 12.3. jen za 29 999 Kč

Krom slevy navíc získáte dárek v podobě Xiaomi Instant Photo Printer 1S. Mimo to získáte jednu bezplatnou výměnu displeje v prvním půl roce. Pro nové uživatele Google One si výrobce ještě přichystal 2TB úložiště na půl roku zdarma, stejně jako YouTube Premium. A pokud vás to zajímá, tak Leoš Mareš už nové Xiaomi 13 Pro používá. My už testujeme jako první menší model Xiaomi 13 a tak se můžete těšit na recenzi.



Domů Články První dojmy z Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro

reklama reklama