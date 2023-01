Zdroj: Androidpolice

Zde jsou novinky, které by se měly brzy dostat do populární navigace Waze

Waze je populární navigace, která nás provází již po mnoho let a v průběhu času se vyvinula v jednu z nejpoužívanějších aplikací pro motoristickou navigaci. Kvalit si koneckonců všiml i Google, který Waze v roce 2013 koupil.

Waze letos obdrží nové funkce

Waze má jednu přednost, která mnohonásobně převyšuje případné nedostatky, a to je komunitní a crowdsourcingová podpora. Každý řidič, který aplikaci používá na cestách, může v reálném čase generovat hlášení o událostech na silnicích, čímž přispívá k nejvíce up-to-date navigaci, která je momentálně k dispozici. Řidiči mohou reportovat nebezpečí na silnicích v podobě nehod, nepříznivého počasí nebo mohou upozornit na přítomnost policejních hlídek. Aplikace obsahuje i aktualizovanou databází bodů, kde probíhá měření rychlosti. To vše je zabaleno v pěkném grafickém designu a zcela zdarma.

Letos by se do navigace Waze mělo dostat několik novinek. Jedno z nich, která je v testování, je historie dopravních nehod na silnicích, které tak mohou být pro řidičem jistým rizikem při plánování cesty. Takové trasy by měly být v navigaci při plánování trasy označeny červeně, podobně, jako jsou označeny silnice s hustým provozem. Uživatelé Google Map si mohou po dokončení jízdy zobrazit informace o jízdě, jako je průměrná rychlost, vzdálenost a ujetý čas. Ve Waze tato data prozatím chybí, ale to by se mohlo v budoucnu změnit. Waze plánuje řidičům poskytnout právě data a jízdní statistiky včetně času stráveného za volantem pro každý den a další.

Další novou funkcí, která by se v dohledné době měla dostat do Waze, je možnost vytváření více profilů. To se může hodit, pokud jezdíte soukromě a zároveň jezdíte firemním vozidlem. Vzhledem k propojení Waze a Googlu obdržely Mapy již několik funkcí, které byly dostupné pouze ve Waze. Patří k nim například možnost hlášení nehod nebo rychlostní radary. Pokud navigaci Waze nemáte a chcete si ji vyzkoušet, stačí kliknout na níže uvedené odkazy.

Waze social GPS Maps & Traffic Waze Zdarma ANDROID

Waze Navigation & Live Traffic Developer Zdarma iOS



Domů Články Zde jsou novinky, které by se měly brzy dostat do populární navigace Waze

reklama reklama