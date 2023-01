TitTok spouští nový algoritmus, který by měl ochránit mladistvé před nevhodným obsahem

Zdroj: Dotekománie

TikTok je sociální platforma, která v poslední době zažívá obrovský boom nejen mezi mladistvými. Naleznete zde prakticky vše a to bohužel platí i o obsahu, který je mnohdy velmi kontroverzní a není vhodný především pro děti. TikTok bohužel nijak neomezuje přístup k obsahu, který tak může zhlédnout kdokoliv. Nyní se snad blýská na lepší časy v podobě nového. modelu kontroly nevhodného obsahu.

TikTok chce lépe kontrolovat nevhodný obsah

Společnost ByteDance, která TikTok vyvíjí, se rozhodla na své sociální síti zavést nový model kontroly, který by měl automaticky identifikovat sexuální, obscénní nebo hraniční obsah. Společnost musí samozřejmě vzít v potaz to, že obsah, který může být vnímán jako sugestivně hraniční, nemusí nutně porušovat pravidla. Efektivně vyhodnocovat to, co může být takzvaně na hraně, není jednoduché. Systém musí fungovat tak, aby neodstraňoval takový obsah, který budou uživatelé považovat za přijatelný.

Podobnou cestou se vydal například i Instagram, který se snažil nevhodný obsah odstraňovat z doporučených příspěvků. Bohužel není tak úplně jednoduché efektivně odfiltrovat obsah tak, aby se nedostal k mladistvým a dětem. Společnost na svém blogu uvádí, že sice disponuje pokročilými technologiemi, ale vždy bude těžké odhalit hraniční obsah, který i ty nejmodernější systémy nedokáží spolehlivě identifikovat. TikTok neuvedl, o kolik je nový systém detekce úspěšnější, ale uvedl, že za posledních 30 dní tento nový model odfiltroval u účtů mladistvých až jeden milion videí, která obsahovala zjevný sexuální podtext.

