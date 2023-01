Zdroj: Tecno

Společnost Tecno ještě donedávna zastávala na trhu pozici výrobce jen levných mobilů pro rozvíjející se trhy. V poslední době ale začíná šlapat na plyn a představuje poměrně zajímavé modely. Příkladem je nedávná novinka z řady Phantom. Aby nebylo pochyb o snažení této firmy, tak nyní ukazuje koncept, na kterém aktivně pracuje. Novinka se jmenuje Tecno Phantom Vision V.

Tecno Phantom Vision V

Zatím nemáme k dispozici fotografie nebo video reálného zařízení. Dočkali jsme se zatím jen renderů, ale i ty stačí, abyste si představili, co vlastně Tecno chystá. Tecno Phantom Vision V se snaží skloubit několik principů do jednoho. V základu se nabízí podobný design jaký známe u větší zařízení s ohebným displejem, kde jde udělat z mobilu menší tablet.

Tecno Phantom Vision V chce ale nabídnout více a vnitřní panel bude možné ještě roztáhnout do podoby tabletu o velikosti přes deset palců. Samozřejmě nebude chybět vnější displej pro letmé používání, jako běžný smartphone. Aby toho nebylo málo, tak na straně fotomodulu bude ještě menší displej, který bude sloužit pro zobrazení dodatečných informací a také poslouží jako hledáček pro focení.

Bohužel neznáme specifikace Tecno Phantom Vision V. Firma je zatím nezveřejnila. Sice se následně můžeme dočkat funkčního prototypu, ale to ještě neznamená, že by se zařízení mohlo dostat do prodeje. Spíše očekáváme jinou novinku, která bude vycházet z konceptu Tecno Phantom Vision V.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Tecno Phantom Vision V je progresivní koncept mobilu s ohebným displejem »»

reklama reklama