Samsung chystá model Galaxy M54 [aktualizováno]

Aktualizováno 23. 1.

Uvedení Galaxy M54 5G se blíží, což potvrzuje čerstvý únik tiskových renderů. Díky nim se dozvídáme, že mobil bude mít tři zadní foťáky ve stylu top modelové řady. Samotná čtečka otisků prstů bude na boku smartphonu. Mělo by se v podstatě jednat o variantu Galaxy A54, jen nabídne mírně odlišné specifikace, ale hlavně větší kapacitu baterie.

Původní článek 30. 11.

V poslední době jsme zaznamenali mnoho spekulací kolem nadcházejících modelů od Samsungu pro střední třídu. Nyní se objevují náznaky dalšího modelu, který ponese označení Galaxy M54.

Samsung Galaxy A54 se začíná poodhalovat [aktualizováno]

Galaxy M54

Samsung hodně vsází na svou řadu Galaxy A, která nabízí zajímavý poměr ceny a výkonu. Kromě toho je zde ale také Galaxy M, kde najdeme více méně upravené modely Galaxy A s jinou cenou a často také s větší kapacitou baterie. To bude případ i Galaxy M54, kde se má objevit baterie s 6000 mAh s podporou 25W nabíjení.

Chvíli se spekulovalo, že tato nadcházející novinky nabídne Snapdragon 888, ale nyní se to více méně vyvrátilo záznamem v Geekbench. Bylo nalezeno zařízení s kódovým označením SM-M546B, což by měl být právě model Galaxy M54. U něj je uvedeno, že dojde na použití procesoru Exynos 1380. Ten zatím nebyl oficiálně uveden.

Kromě toho by měl tento model nabídnout 6,67palcový displej, který by měl být typu Super AMOLED s rozlišením Full HD+. Na zadní straně se má nacházet sestava foťáků s rozlišením 64+12+5 MPx. Přední strana pak nabídne 32MPx foťák. Novinka by se mělo objevit hned na začátku roku 2023. S největší pravděpodobností bude i na českém trhu, ale Samsung bude více promovat Galaxy A54, o kterém jsme psali nedávno.

