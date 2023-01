Zdroj: Digital Media

Apple by měl od roku 2024 začít vyrábět své vlastní displeje

Podle čerstvých informací, které přináší agentura Boomberg, se Apple chce pravděpodobně brzy osamostatnit v oblasti výroby displejů a od roku 2024 by mohl začít vyrábět své vlastní.

Apple bude mít vlastní displeje

Zpráva říká, že se Apple bude snažit vyvíjet čím dál více komponent interně. V oblasti displejů by se tak měl stát méně závislým na hlavních dodavatelích Samsung a LG. Podle informací by mohly zařízení Applu používat vlastní displeje již v roce 2024. Již příští rok by mohlo dojít k prvním změnám, kdy chce Apple nahradit současný OLED standard u Apple Watch novou Micro LED technologií.

Směr, kterým se Apple chce vydat, je co nejvíce přejít od dodavatelských společností na vlastní vývoj a výrobu, čímže chce dosáhnout lepší kontroly na vzhledem a funkčností svých zařízení. Jedním z takových významných kroků byl například začátek vývoje vlastních čipů, které před tím dodávala společnost Intel. Další technologickou oblastí, ve které se chce Apple rovněž osamostatnit, je bezdrátová technologie pro iPhony.

V současné době displeje pro Apple dodává vedle Samsungu a LG také další výrobci jako jsou Japan Display Inc., Sharp Corp. a BOE Technology Group. Displeje s Micro LED technologií by měly být vůbec prvními, které se Apple vyrobí zcela sám.

